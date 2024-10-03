Авто перетнуло подвійну суцільну і збило велосипедиста: фото з місця ДТП у центрі столиці
Хлопця із переломами забрала швидка
Сьогодні ввечері, 3 жовтня, у центрі Києва сталася аварія за участі позяшляховика та електровелосипеда. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома» із місця події.
Водійка авто, яка рухалася по Великій Житомирській у напрямку Львівської площі вирішила зробити поворот через дві подвійні смугу у напрямку вул. Стрітенської. Унаслідок чого збила юнака на електровелосипеді.
Як повідомили батьки потерпілого «Главкому», хлопця із переломами забрала швидка. Наразі на місці події поліція з'ясовує обставини інциденту. Рух авто не ускладнений.
Раніше повідомлялося, що 3 жовтня, у центрі Києва сталася аварія за участі мотоцикла. ДТП трапилася біля ТРЦ «Гулівер» неподалік метро «Палац спорту». За попередньою інформацією серйозно постраждалих немає. Але рух транспорту ускладнено. За словами очевидців мотоцикл влетів в авто.
Коментарі — 0