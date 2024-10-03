Авто перетнуло подвійну суцільну і збило велосипедиста: фото з місця ДТП у центрі столиці

Хлопця із переломами забрала швидка

Сьогодні ввечері, 3 жовтня, у центрі Києва сталася аварія за участі позяшляховика та електровелосипеда. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома» із місця події.

Водійка авто, яка рухалася по Великій Житомирській у напрямку Львівської площі вирішила зробити поворот через дві подвійні смугу у напрямку вул. Стрітенської. Унаслідок чого збила юнака на електровелосипеді.

Як повідомили батьки потерпілого «Главкому», хлопця із переломами забрала швидка. Наразі на місці події поліція з'ясовує обставини інциденту. Рух авто не ускладнений.

5 фото На весь екран









До відома, за перетин подвійної суцільної лінії (1.3) в Україні водія можуть оштрафувати за: ч.1 ст. 122 передбачає штраф у 340 грн за порушення вимог розмітки ч. 5 ст. 122 передбачає штраф у розмірі 1445 грн. або позбавлення прав від 6 місяців до 1 року за створення аварійної ситуації.

Раніше повідомлялося, що 3 жовтня, у центрі Києва сталася аварія за участі мотоцикла. ДТП трапилася біля ТРЦ «Гулівер» неподалік метро «Палац спорту». За попередньою інформацією серйозно постраждалих немає. Але рух транспорту ускладнено. За словами очевидців мотоцикл влетів в авто.