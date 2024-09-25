«Київміськбуд» банкрут: очільник компанії б'є на сполох

Наразі у «Київміськбуді» планують завершити будівництво у житлових комплексах, які потребують найменших витрат

Ексочільник компанії Ігор Кушнір втік за кордон, а новий просить у Кабміну додаткового фінансування

Столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла, серед них військовослужбовці та переселенці. Забудовник звернувся за допомогою до Кабміну, утім поки відповіді не надійшло. Про це повідомив новий президент «Київміськбуду» Василь Олійник у коментарі журналістам Ictv.

Лише для старту будівництва недобудованих ЖК на наступні два роки президент ПрАТ «ХК» «Київміськбуд» Василь Олійник просить виділити з державного бюджету чотири мільярди гривень, адже половина недобудованих ЖК були передані від державної будівельної корпорації Укрбуд. «На сьогодні досліджено і це закріплено в документах 2,28 мільярда гривень. Були сформовані звернення у Кабінет міністрів. На жаль на сьогодні жодних зворотних реакцій у форматі грошей не відбулося», – повідомив Олійник.

У пошуках додаткового фінансування для «Київміськбуду» перебувають і столичні депутати. Вони сформували тимчасову слідчу комісію та розмірковують чи доцільно виділяти з бюджету Києва понад два мільярди грошей на добудову ЖК.

Наразі у «Київміськбуді» планують завершити будівництво у житлових комплексах, які потребують найменших витрат. Один ЖК вже здали в експлуатацію, ще пʼять у процесі.

«Там незначні обсяги робіт на 20, 30, 50 млн грн. Це обʼєкти з високою степенем готовності, де баштові крани зняті й робота документальна і будівельна ведеться, але по доведенню до товарного виду того продукту, який ми спорудили», – пояснив Олійник.

Наразі у столиці понад сотні недобудов компанії «Київміськбуд», 80% акцій якої належить громаді Києва. Борги компанії становлять 700 млн грн. На добудову ще 24 житлових комплексів необхідно щонайменше 21 млрд грн.

Нагадаємо, у лютому наглядова рада холдингової компанії «Київміськбуд» призначила на посаду голови правління – президента компанії Василя Олійника, який раніше керував компаніями «Столичні будтехнології» та «Спецбуд-моноліт».

Раніше колишній голова правління – експрезидент «Київміськбуду» Ігор Кушнір ухвалив рішення піти з посади, яку очолював протягом 12 років.

Як повідомлялося, у липні відбулося засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на час його проведення екскерівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.

Зазначимо, експрезидент «Київміськбуду» Ігор Кушнір майже 20 років бореться з онкологічною хворобою (меланомою), яка за законом відповідає третій групі інвалідності.

Дружина експрезидента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів.