Удар по «Охматдиту»: ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети

Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з 8 по 9 липня працювали на території НДСЛ «Охматдит»

За наявним у розпорядженні експертів відео влучання ракети в дитячу лікарню «Охматдит» зроблено орієнтовний розрахунок розміру крилатої ракети – 7,5 метрів

Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети, якою росіяни вдарили по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook.

«Для встановлення назви ракети проаналізовано понад 30 її фрагментів та відео влучання у дитячу лікарню «Охматдит», – сказав заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко.

Він повідомив, що спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з 8 по 9 липня працювали на території НДСЛ «Охматдит» для оперативної ідентифікації застосованої ворогом зброї.

Уламки крилатої ракети повітряного базування Х-101, які вдалося ідентифікувати фото: Міністерство юстиції України, Facebook

За словами Гайченка, ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети. Зокрема, частину приводу повороту з фрагментами ланжерону консолі крила ракети; фрагменти хвостового відсіку із частинами аеродинамічних рулів; фрагмент двигуна та фрагменти зовнішньої обшивки двигуна з частинами серійного номеру та виробничого номеру двигуна.

За орієнтовним розрахунком, довжина крилатої ракети, яка влучила в «Охматдит», становила 7,5 метрів фото: Міністерство юстиції України, Facebook

Зазначається, що за наявним у розпорядженні експертів відео влучання ракети в дитячу лікарню «Охматдит» зроблено орієнтовний розрахунок розміру крилатої ракети – 7,5 метрів.

Схематичне зображення частин та уламків хвостового відсіку стратегічної крилатої ракети повітряного базуваняя Х-101 фото: Міністерство юстиції України, Facebook

«Специфічні інженерно-конструкторські особливості знайдених уламків та відповідні типові маркування свідчать про застосування збройними силами російської федерації стратегічної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101. Її довжина складає 7,5 м, бойова частина – близько 400 кг, максимальна швидкість – 720 км/год, дальність польоту – до 5000 км», – прокоментував урядовець.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Раніше повідомлялося, що СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, в Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.