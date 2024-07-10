Головна Київ Новини
search button user button menu button

Енергетики повернули світло в «Охматдит»

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Енергетики повернули світло в «Охматдит»
Поступово корпуси лікарні переходять з живлення за допомогою генераторів на живлення від електромережі
фото з відкритих джерел

Енергетики встановили три нові трансформаторні підстанції, дитяча лікарня знову заживлена

Енергетики відновили електропостачання дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві. Про це повідомляє група ДТЕК у Telegam.

«Дві безсонні ночі, три нові трансформаторні підстанції, 29 змонтованих кабельних ліній – і дитяча лікарня знову заживлена», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

Читайте також: Дитячий лікар у крові. Інтерв’ю з хірургом «Охматдита», чиє фото облетіло світові ЗМІ
Теги: лікарня Охматдит ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У віці 40 років загинула військовослужбовиця, активістка, колишня художниця по костюмах і стилістка на телебаченні та в кіно Шура Рязанцева
Стала відома причина смерті військової Шури Рязанцевої
12 червня, 14:22
Лікарі вивчили нову технологію лікування рецидивуючих форм лімфом з довгостроковою виживаністю 60%
Київські лікарі першими в Україні вилікували лімфому за Стенфордською технологією
5 липня, 23:26
У Києві пролунав гучний вибух
У Києві пролунав гучний вибух
8 липня, 13:13
Енергетики ДТЕК працюють над відновленням електропостачання після ракетного обстрілу Києва
Ракетний удар по Києву: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
8 липня, 13:23
Раніше Німеччина заявила, що прийме на лікування дітей після удару РФ по «Охматдиту»
Очільник МОЗ назвав країни, які готові прийняти дітей з «Охматдиту» на лікування
Вчора, 20:11
Наслідки масованої ракетної атаки по Києву
Новий прем’єр Британії прокоментував масований удар по Києву
8 липня, 16:17
Росіяни пошкодили ракетою лікарню «Охматдит»
Влада шукає нову локацію для лікарні «Охматдит»
8 липня, 19:17
Росія своїм ракетним ударом пошкодила приміщення та обладнання радіологічного центру лікарні
Ракетний удар по «Охматдиту». Україна звернулася до МАГАТЕ із закликом
Вчора, 17:22
Радбез ООН провів 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні «Охматдит»
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)
Сьогодні, 03:58

Новини

Енергетики повернули світло в «Охматдит»
Енергетики повернули світло в «Охматдит»
Удар по «Охматдиту»: ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети
Удар по «Охматдиту»: ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети
Обстріл Києва 8 липня: яка кількість поранених залишається у лікарнях
Обстріл Києва 8 липня: яка кількість поранених залишається у лікарнях
Завершені аварійно-рятувальні роботи після ракетних ударів по Києву 8 липня (фото)
Завершені аварійно-рятувальні роботи після ракетних ударів по Києву 8 липня (фото)
Рятувальники дістали з-під завалів київської багатоповерхівки тіло юної дівчини
Рятувальники дістали з-під завалів київської багатоповерхівки тіло юної дівчини
МОЗ прокоментував ситуацію щодо ймовірного отруєння водою біля «Охматдиту»
МОЗ прокоментував ситуацію щодо ймовірного отруєння водою біля «Охматдиту»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
33K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
23K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
9749
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua