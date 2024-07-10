Енергетики повернули світло в «Охматдит»

Поступово корпуси лікарні переходять з живлення за допомогою генераторів на живлення від електромережі

Енергетики встановили три нові трансформаторні підстанції, дитяча лікарня знову заживлена

Енергетики відновили електропостачання дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві. Про це повідомляє група ДТЕК у Telegam.

«Дві безсонні ночі, три нові трансформаторні підстанції, 29 змонтованих кабельних ліній – і дитяча лікарня знову заживлена», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.