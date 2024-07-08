Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих збільшилася до 66 (відео, фото)
Мер підтвердив загибель двох дорослих в лікарні «Охматдит»
Сьогодні, 8 липня, окупанти здійснили масштабну атаку на Україну. Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 66 людей. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.
«Кількість постраждалих у різних районах столиці збільшилася до 66 людей. 44 з них госпіталізували до медзакладів міста. Іншим – надали допомогу на місці», – йдеться у повідомленні.
Мер підтвердив загибель двох дорослих в лікарні «Охматдит»: одна з них – лікарка медзакладу.
«Також попередньо, двоє людей загинули в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Там також є постраждалі. Пошкоджена будівля медзакладу. Екстрені служби працюють на місці», – зазначає Кличко.
Наразі триває розбір завалів в дитячій лікарні «Охматдит».
«Ми також залучаємо соціально відповідальний бізнес для допомоги і в забезпеченні людей та рятувальників водою, і в розселенні киян, чиї домівки постраждали. І в тому, щоб закрити вікна плівкою та фанерою в приміщеннях лікарні «Охматдит»», – зазначає Кличко.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.
Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.
Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей та відомо на цей час про 48 поранених.
Крім того, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.
До слова, вранці 8 липня російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату.
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