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Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих збільшилася до 66 (відео, фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих збільшилася до 66 (відео, фото)
Ракетна атака на Київ 8 липня
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Мер підтвердив загибель двох дорослих в лікарні «Охматдит»

Сьогодні, 8 липня, окупанти здійснили масштабну атаку на Україну. Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 66 людей. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

«Кількість постраждалих у різних районах столиці збільшилася до 66 людей. 44 з них госпіталізували до медзакладів міста. Іншим – надали допомогу на місці», – йдеться у повідомленні.

Росія масово обстріляла Київ та влучила у медзаклад
Росія масово обстріляла Київ та влучила у медзаклад
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Мер підтвердив загибель двох дорослих в лікарні «Охматдит»: одна з них – лікарка медзакладу.

«Також попередньо, двоє людей загинули в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Там також є постраждалі. Пошкоджена будівля медзакладу. Екстрені служби працюють на місці», – зазначає Кличко.

Наразі триває розбір завалів в дитячій лікарні «Охматдит».

«Ми також залучаємо соціально відповідальний бізнес для допомоги і в забезпеченні людей та рятувальників водою, і в розселенні киян, чиї домівки постраждали. І в тому, щоб закрити вікна плівкою та фанерою в приміщеннях лікарні «Охматдит»», – зазначає Кличко.

Ракетна атака на Київ 8 липня
Ракетна атака на Київ 8 липня
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей та відомо на цей час про 48 поранених.

Крім того, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.

До слова, вранці 8 липня російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату.

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Теги: війна ракета ракетна атака Київ лікарня росія Україна поранення смерть Віталій Кличко

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