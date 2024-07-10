Рух «Жовта стрічка» передає премію Сахарова на підтримку «Охматдиту»

Рух «Жовта стрічка» направив лист до Європейського парламенту про направлення своєї частини грошової премії Сахарова, отриманої у 2022 році, на підтримку Фонду дитячої лікарні «Охматдит»

Зазначається, що сума внеску становить понад 350 тисяч гривень – ці гроші буде використано для критично важливих потреб лікарні

Рух спротиву «Жовта стрічка» вирішив передати отриману 2022 року премію Сахарова у сумі 350 тисяч гривень на підтримку київської лікарні «Охматдит», яку 8 липня атакували ракетами війська РФ. Про це рух повідомив у Telegram.

«У руслі своєї місії підтримки та допомоги, рух «Жовта стрічка» направив лист до Європейського парламенту про направлення своєї частини грошової премії Сахарова, отриманої у 2022 році, на підтримку Фонду дитячої лікарні «Охматдит», – ідеться у повідомленні.

Лист руху спротиву «Жовта стрічка» до Європейського парламенту фото: рух спротиву «Жовта стрічка», Telegram

Зазначається, що сума внеску становить понад 350 тисяч гривень – ці гроші буде використано для критично важливих потреб лікарні.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як повідомлялося, СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.