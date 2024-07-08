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Під час обстрілу «Охматдиту» тривали операції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Під час обстрілу «Охматдиту» тривали операції
Внаслідок атаки окупантів постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту»
фото: Obozrevatel

За словами Ляшка, в операційних та реанімаційних вдалося врятувати всіх пацієнтів

Під час ракетного удару РФ по дитячій лікарні «Охматдит». Під час масованого ракетного обстрілу по дитячій лікарні «Охматдит» тривали три операції на серці. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

«В операційних та реанімаційних вдалося всіх врятувати. Ми їх спокійно спускаємо і в координації з Київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять. В пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без електроживлення»,  – зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Наразі відбувається евакуація пацієнтів, серед них – хворі з реанімації, де немає електрики, води й кисню. Міністр зауважив, що людей перевозять до всіх лікарень МОЗ у столиці.

«Ми маємо мережу всіх лікарень, які готові позвільняти певні реанімаційні ліжка для того, щоб медики працювали в інших закладах, якщо тут не зможуть працювати», – розповів Ляшко.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей. Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 96 людей.

Крім того, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.

До слова, вранці 8 липня російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату.

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Теги: Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я Київ лікарня обстріл

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