В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа

Унаслідок загоряння постраждалих немає

У Голосіївському районі столиці спалахнула пожежа в будинку, там загорівся утеплювач. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на бульварі Тадея Рильського надійшло 2 липня о 21:38.

фото: ДСНС Києва

Попередньо відомо, що сталося загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Наразі інформації щодо жертв немає.

Пожежу намагалися загасити 38 вогнеборців. О 23:03 загоряння було ліквідовано.

фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

Раніше інформація поширилася у місцевих пабліках. Користувачі публікували фото з місця пожежі та повідомляли про загоряння у столичному ЖК «Республіка».

Нагадаємо, у ніч на 9 червня під Броварами, що на Київщині, сталася пожежа на складі. Вогонь охопив 4 тис. кв. м.

До слова, раніше на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м.кв.