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В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа
У столичному ЖК «Республіка» загорівся утеплювач
фото: ДСНС Києва

Унаслідок загоряння постраждалих немає

У Голосіївському районі столиці спалахнула пожежа в будинку, там загорівся утеплювач. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на бульварі Тадея Рильського надійшло 2 липня о 21:38.

В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа фото 1
фото: ДСНС Києва

Попередньо відомо, що сталося загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Наразі інформації щодо жертв немає.

Пожежу намагалися загасити 38 вогнеборців. О 23:03 загоряння було ліквідовано.

В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа фото 2
фото: ДСНС Києва
В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа фото 3
фото: ДСНС Києва

Раніше інформація поширилася у місцевих пабліках. Користувачі публікували фото з місця пожежі та повідомляли про загоряння у столичному ЖК «Республіка».

Нагадаємо, у ніч на 9 червня під Броварами, що на Київщині, сталася пожежа на складі. Вогонь охопив 4 тис. кв. м. 

До слова, раніше на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м.кв.

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Теги: пожежа Київ

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