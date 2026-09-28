Російський дрон влучив у медцентр «Добробут» на Олімпійській (відео)

Через дорогу від атакованого об'єкта розташований Конституційний Суд України

Кличко: У Шевченківському районі влучання в адміністративну будівлю на рівні четвертого поверху

У Шевченківському районі Києва під час чергової ворожої атаки безпілотників зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. Про це повідомив мiський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У Шевченківському районі влучання в семиповерхову адміністративну будівлю на рівні четвертого поверху. Екстрені служби прямують на місце», – написав Кличко.

У соціальних мережах та місцевих пабліках поширюють кадри з місця прильоту. Користувачі повідомляють, що удар прийшовся по медцентру «Добробут» поблизу станції метро «Олімпійська». Зазначається, що через дорогу від об'єкта розташований Конституційний Суд України.

❗️У Києві російські терористи вдарили по медичному центру «Добробут».



Через дорогу від нього знаходиться Конституційний Суд України. pic.twitter.com/7fos28EPSs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Наразі на місці події працюють екстрені та оперативно-рятувальні служби. Інформація щодо постраждалих та обсягу руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. Наразі у приміщенні залишаються люди.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.