Російський дрон влучив у медцентр «Добробут» на Олімпійській (відео)
Кличко: У Шевченківському районі влучання в адміністративну будівлю на рівні четвертого поверху
У Шевченківському районі Києва під час чергової ворожої атаки безпілотників зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. Про це повідомив мiський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».
«У Шевченківському районі влучання в семиповерхову адміністративну будівлю на рівні четвертого поверху. Екстрені служби прямують на місце», – написав Кличко.
У соціальних мережах та місцевих пабліках поширюють кадри з місця прильоту. Користувачі повідомляють, що удар прийшовся по медцентру «Добробут» поблизу станції метро «Олімпійська». Зазначається, що через дорогу від об'єкта розташований Конституційний Суд України.
Наразі на місці події працюють екстрені та оперативно-рятувальні служби. Інформація щодо постраждалих та обсягу руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. Наразі у приміщенні залишаються люди.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.
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