  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Обстріл Києва: прооперували дівчинку, яку дістали з-під завалів
рус
    Новини

    Обстріл Києва: прооперували дівчинку, яку дістали з-під завалів

    З-під завалів будинку в Києві, де було влучено ракетою під час ворожого обстрілу, дістали семирічну дівчинку - Обстріл Києва: прооперували дівчинку, яку дістали з-під завалів
    З-під завалів будинку в Києві, де було влучено ракетою під час ворожого обстрілу, дістали семирічну дівчинку
    фото: ДСНС

    Дівчинку близько 9 години ранку доставили до медичного центру Охматдит

    В лікарні «Охматдит» прооперували дівчинку, яка опинилася під завалами будинку в Шевченківському районі Києва, в який потрапила російська ракета. Зараз вона перебуває у медзакладі зі своїми рідними. Про це повідомляє «Суспільне».

    Семирічна дівчинка, яку дістали з-під завалів будинку у Шевченківському районі столиці, перебуває у стабільному стані.

    За словами чергового лікаря-хірурга лікарні «Охматдит», з яким поспілкувалася журналісти, у дитини кілька поверхневих ран шиї, привушної ділянки, забиття тулуба, кінцівок, обличчя, садна, струс головного мозку, поріз слизової нижньої губи.

    Зараз життю дитини нічого не загрожує. Вона у свідомості, а поруч з нею її рідні.

    Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

    Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

    Читайте також: Ранкова атака на Київ: перші фото та відео зруйнованого будинку
    Теги: росія окупанти Київ війна обстріл Україна Охматдит ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Києва: прооперували дівчинку, яку дістали з-під завалів