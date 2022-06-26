Обстріл Києва: прооперували дівчинку, яку дістали з-під завалів

З-під завалів будинку в Києві, де було влучено ракетою під час ворожого обстрілу, дістали семирічну дівчинку

Дівчинку близько 9 години ранку доставили до медичного центру Охматдит

В лікарні «Охматдит» прооперували дівчинку, яка опинилася під завалами будинку в Шевченківському районі Києва, в який потрапила російська ракета. Зараз вона перебуває у медзакладі зі своїми рідними. Про це повідомляє «Суспільне».

Семирічна дівчинка, яку дістали з-під завалів будинку у Шевченківському районі столиці, перебуває у стабільному стані.

За словами чергового лікаря-хірурга лікарні «Охматдит», з яким поспілкувалася журналісти, у дитини кілька поверхневих ран шиї, привушної ділянки, забиття тулуба, кінцівок, обличчя, садна, струс головного мозку, поріз слизової нижньої губи.

Зараз життю дитини нічого не загрожує. Вона у свідомості, а поруч з нею її рідні.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.