Ракетний обстріл Києва: лікар повідомив про стан постраждалих

Після обстрілу до лікарні було доставлено чотири пацієнти

Загрози життю постраждалих наразі немає

Постраждалі внаслідок ранової атаки на Київ залишаються в лікарні, серед них мати семирічної дівчинки, яку дістали з-під завалів будинку у Шевченківському районі. Загрози життю постраждалих наразі немає. Про це повідомив, хірург відділення політравми Київської клінічної лікарні №17 Володимир Галик у коментарі «Суспільному».

«До лікарні було доставлено чотири пацієнти. Двоє чоловіків і двоє жінок, нині в лікарні двоє жінок лишилось. Всі четверо повністю обстежені, надана вся медична допомога. Двоє в легкому стані були відпущені на амбулаторне лікування і двоє госпіталізовано. Їхній стан середнього ступеня тяжкості, хірургічна допомога надана в повному обсязі. Вони у задовільному стані», — зазначив медик.

Він додав, що одну з жінок – матір постраждалої дитини – прооперували. Вона була привалена бетонними конструкціями і має травми середнього ступеня тяжкості. Переломів і проникаючих поранень в неї немає.

Інша жінка також в середньому ступені тяжкості.

Також повідомлялося, що в лікарні «Охматдит» прооперували дівчинку, яка опинилася під завалами будинку в Шевченківському районі Києва, в який потрапила російська ракета. Зараз вона перебуває у медзакладі зі своїми рідними.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.