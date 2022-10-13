Атака на Київщину: рятувальники розповіли деталі

Жертв і постраждалих немає

У Київській області рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася сьогодні вранці внаслідок ударів ворожих дронів-камікадзе по одному з об’єктів інфраструктури. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Сьогодні близько 5 ранку росіяни здійснили атаку на Київщину. В одній з громад області маємо три удари ворожих дронів-камікадзе по об'єкту інфраструктури. Через це здійнялася пожежа. Жертв і постраждалих немає. На 06:45 пожежа локалізована, відкритий вогонь відсутній. До гасіння залучалися 43 особи та 12 одиниць техніки ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА вкотре звернувся до жителів області не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж. Не вказувати локації та місця прильотів. «Будьте відповідальними, адже від цього залежить наша з вами безпека», – написав Кулеба.

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область. Також вночі, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок.