Атака безпілотників на Київщину: рашисти били по інфраструктурі (фото, відео)

Дрони-камікадзе завдали трьох ударів по Макарівській громаді

Під час атаки дронами-камікадзе Київської області рано вранці у четвер, 13 жовтня, були зафіксовані три обстріли Бучанського району. Про це повідомив у Telegram голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Сьогодні вночі ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київської області. В результаті вибухів сталось займання. За попередніми даними, потерпілих немає», – написав він.

Також Нєбитов показав відео нічного обстрілу безпілотниками окупантів Макарівської громади, яка потрапила під удар безпілотників.

«На місці вибухів працює поліція і екстрені служби. СБУ фіксує наслідки ворожої атаки», – додав Нєбитов.

Прильоти в Макарівський район підтвердив селищний голова Вадим Токар. За його даними, перший прильот був близько 5:12, ще два – в 5.29 та 5.35, всього їх дійсно було три.

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область. Також вночі, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок.