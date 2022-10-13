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Атака безпілотників на Київщину: рашисти били по інфраструктурі (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Атака безпілотників на Київщину: рашисти били по інфраструктурі (фото, відео)
Після обстрілів заянялася пожежа, на місці працюють рятувальники
фото: t.me/andrii_nebytov 

Дрони-камікадзе завдали трьох ударів по Макарівській громаді

Під час атаки дронами-камікадзе Київської області рано вранці у четвер, 13 жовтня, були зафіксовані три обстріли Бучанського району. Про це повідомив у Telegram голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Сьогодні вночі ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київської області. В результаті вибухів сталось займання. За попередніми даними, потерпілих немає», – написав він. 

Атака безпілотників на Київщину: рашисти били по інфраструктурі (фото, відео) фото 1
Атака безпілотників на Київщину: рашисти били по інфраструктурі (фото, відео) фото 2

Також Нєбитов показав відео нічного обстрілу безпілотниками окупантів Макарівської громади, яка потрапила під удар безпілотників. 

«На місці вибухів працює поліція і екстрені служби. СБУ фіксує наслідки ворожої атаки», – додав Нєбитов.

Прильоти в Макарівський район підтвердив селищний голова Вадим Токар. За його даними, перший прильот був близько 5:12, ще два – в 5.29 та 5.35, всього їх дійсно було три. 

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область. Також вночі, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок.

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Теги: Київщина рашисти поліція пожежа ворог відео

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