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Київ підписав угоду про партнерство із європейським містом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ підписав угоду про партнерство із європейським містом
Кличко обговорив із мером Берліна Вегнером подальшу допомогу та передачу Києву міських автобусів та комунальної техніки
фото: Віталій Кличко/Телеграм

Чимало українських військових сьогодні лікуються та проходять реабілітацію в клініках Берліна

Київ та Берлін підписали угоду про партнерство двох міст. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«На знак важливості нашої співпраці та на знак солідарності німецьких партнерів з українцями відбулася церемонія проходження мерів двох міст через Бранденбурзькі ворота.

Берлін – місто свободи. І сьогодні мер міста Кай Вегнер символічно продемонстрував, що Київ, Україна будуть завжди вільними і будуть частиною європейської родини», – написав Кличко.

Як зазначив мер Києва, він обговорив із Вегнером подальшу допомогу та передачу Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки. А також – сприяння німецької столиці у створенні Києвом муніципального центру протезування для військових.

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«Берлін уже готовий направити кількох техніків-протезистів з інноваційних берлінських підприємств для передачі досвіду та практичних навчань українських фахівців.

Чимало українських військових сьогодні лікуються та проходять реабілітацію в клініках Берліна. І влада міста цьому сприяє. Медична допомога, протезування, реабілітація захисників –дуже важливе питання до України. І, сподіваюся, наша співпраця з Берліном, яку ми будемо розвивати в цьому напрямку, допоможе багатьом пораненим українським бійцям», – уточнив Кличко.

Нагадаємо, у серпня мер Києва Віталій Кличко зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який завітав до столиці. 

Раніше повідомлялося, що у Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал.

Теги: Віталій Кличко Україна Берлін місто влада реабілітація

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