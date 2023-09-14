Київ підписав угоду про партнерство із європейським містом
Чимало українських військових сьогодні лікуються та проходять реабілітацію в клініках Берліна
Київ та Берлін підписали угоду про партнерство двох міст. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«На знак важливості нашої співпраці та на знак солідарності німецьких партнерів з українцями відбулася церемонія проходження мерів двох міст через Бранденбурзькі ворота.
Берлін – місто свободи. І сьогодні мер міста Кай Вегнер символічно продемонстрував, що Київ, Україна будуть завжди вільними і будуть частиною європейської родини», – написав Кличко.
Як зазначив мер Києва, він обговорив із Вегнером подальшу допомогу та передачу Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки. А також – сприяння німецької столиці у створенні Києвом муніципального центру протезування для військових.
«Берлін уже готовий направити кількох техніків-протезистів з інноваційних берлінських підприємств для передачі досвіду та практичних навчань українських фахівців.
Чимало українських військових сьогодні лікуються та проходять реабілітацію в клініках Берліна. І влада міста цьому сприяє. Медична допомога, протезування, реабілітація захисників –дуже важливе питання до України. І, сподіваюся, наша співпраця з Берліном, яку ми будемо розвивати в цьому напрямку, допоможе багатьом пораненим українським бійцям», – уточнив Кличко.
Нагадаємо, у серпня мер Києва Віталій Кличко зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який завітав до столиці.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал.
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