Вибухи гримлять на Хмельниччині
У Хмельницькій області працює ППО
Близько 6 години ранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки на Україну прогриміли вибухи на Хмельниччині. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
«Чути вибухи. Працюють сили ППО», – написав він у телеграм-каналі.
Тюрін закликав мешканців Хмельниччини перебувати в укриттях.
Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги в Черкаській області пролунали вибухи.
Також у Києві гримлять вибухи. Працює ППО.
У Харкові пролунала серія вибухів.
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