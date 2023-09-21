Вибухи гримлять на Хмельниччині

У Хмельницькій області працює ППО

Близько 6 години ранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки на Україну прогриміли вибухи на Хмельниччині. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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«Чути вибухи. Працюють сили ППО», – написав він у телеграм-каналі.

Тюрін закликав мешканців Хмельниччини перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги в Черкаській області пролунали вибухи.

Також у Києві гримлять вибухи. Працює ППО.

У Харкові пролунала серія вибухів.