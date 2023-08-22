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Здав сесію на 2-му курсі й пішов на фронт. Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного Дениса Поліщука

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Здав сесію на 2-му курсі й пішов на фронт. Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного Дениса Поліщука
Денис пройшов навчання у Великій Британії
фото з відкритих джерел

За місяць до загибелі юний захисник відсвяткував День народження

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Поліщука.

Солдат Денис Поліщук, позивний Писар, загинув 29 серпня 2022 року в бою з окупантами біля села Правдине на Херсонщині. За місяць до смерті йому виповнилось 19 років.

Денис народився і жив у Києві. Був студентом 3-го курсу факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захоплювався літературою, філософією, гірськими лижами та подорожами. Писав свою книгу.

Під час повномасштабного російського вторгнення хлопець взяв академвідпустку та приєднався до лав Збройних Сил України. 18-річний Денис Поліщук здав сесію на другому курсі вишу та пішов добровольцем на війну. Пройшов навчання у Великій Британії. Став військовослужбовцем 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Звимового Походу та вирушив на передову.

29 серпня 2022 року Денис брав участь у штурмі села Правдине Херсонської області. Під час цього був поранений у ліве плече та ногу. З місця бою поранених українських воїнів вивозила БМП і на околицях села вона була підбита російським танком. Пряме влучання забрало життя сімох військових, зокрема, і Дениса.

Відтоді він вважався зниклим безвісти. Лише 29 листопада 2022 року експертиза ДНК підтвердила загибель бійця. Поховали Дениса на Новому кладовищі у місті Вишгород Київської області.

Звільняючи Херсонську область від російських окупантів, загинув 19-річний студент Денис Поліщук
Звільняючи Херсонську область від російських окупантів, загинув 19-річний студент Денис Поліщук
фото: КНУ ім. Тараса Шевченка

«Денис був сонячним і дуже розумним хлопцем, вільно володів англійською, цікавився філософією та психологією, подорожував із друзями.

З початком війни Денис постійно намагався бути корисним і брати участь у боротьбі з російською агресією. Активно брав участь у волонтерській діяльності, у липні 2022 року взяв академічну відпустку в університеті та пішов у військкомат. Сказав, що він мусить це зробити і нам лишається або підтримати його, або він піде без нашого дозволу

Денис був яскравою особистістю і справжнім воїном. Вічна пам'ять тобі, сину», – розповів Олександр Поліщук.

Вдома на юного захисника чекали рідні, близькі та друзі.

Денис Поліщук був натхненним, веселим, сповненим життям...
Денис Поліщук був натхненним, веселим, сповненим життям...
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: Київ війна пам'ять смерть добровольці військові

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