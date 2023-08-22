Здав сесію на 2-му курсі й пішов на фронт. Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного Дениса Поліщука

За місяць до загибелі юний захисник відсвяткував День народження

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Поліщука.

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Солдат Денис Поліщук, позивний Писар, загинув 29 серпня 2022 року в бою з окупантами біля села Правдине на Херсонщині. За місяць до смерті йому виповнилось 19 років.

Денис народився і жив у Києві. Був студентом 3-го курсу факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захоплювався літературою, філософією, гірськими лижами та подорожами. Писав свою книгу.

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Під час повномасштабного російського вторгнення хлопець взяв академвідпустку та приєднався до лав Збройних Сил України. 18-річний Денис Поліщук здав сесію на другому курсі вишу та пішов добровольцем на війну. Пройшов навчання у Великій Британії. Став військовослужбовцем 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Звимового Походу та вирушив на передову.

29 серпня 2022 року Денис брав участь у штурмі села Правдине Херсонської області. Під час цього був поранений у ліве плече та ногу. З місця бою поранених українських воїнів вивозила БМП і на околицях села вона була підбита російським танком. Пряме влучання забрало життя сімох військових, зокрема, і Дениса.

Відтоді він вважався зниклим безвісти. Лише 29 листопада 2022 року експертиза ДНК підтвердила загибель бійця. Поховали Дениса на Новому кладовищі у місті Вишгород Київської області.

Звільняючи Херсонську область від російських окупантів, загинув 19-річний студент Денис Поліщук фото: КНУ ім. Тараса Шевченка

«Денис був сонячним і дуже розумним хлопцем, вільно володів англійською, цікавився філософією та психологією, подорожував із друзями.

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З початком війни Денис постійно намагався бути корисним і брати участь у боротьбі з російською агресією. Активно брав участь у волонтерській діяльності, у липні 2022 року взяв академічну відпустку в університеті та пішов у військкомат. Сказав, що він мусить це зробити і нам лишається або підтримати його, або він піде без нашого дозволу

Денис був яскравою особистістю і справжнім воїном. Вічна пам'ять тобі, сину», – розповів Олександр Поліщук.

Вдома на юного захисника чекали рідні, близькі та друзі.

Денис Поліщук був натхненним, веселим, сповненим життям... фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.