У Києві між вулицями Драгоманова та Григоренка перекрито рух

Вулицю перекрито через те, що уламками ракет пошкоджено торговельний центр Ашан

У Києві між вулицями Драгоманова та Григоренка закрито рух вулицею Здолбунівська. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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Проїзд огороджено конусами. Також на дорозі чергує патрульна поліція.

Вулицю перекрито через те, що уламками ракет пошкоджено торговельний центр Ашан, проводяться слідчі дії.

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Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.