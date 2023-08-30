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У Києві між вулицями Драгоманова та Григоренка перекрито рух

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві між вулицями Драгоманова та Григоренка перекрито рух
Проїзд огороджено конусами, також на дорозі чергує патрульна поліція
фото: glavcom.ua

Вулицю перекрито через те, що уламками ракет пошкоджено торговельний центр Ашан

У Києві між вулицями Драгоманова та Григоренка закрито рух вулицею Здолбунівська. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Проїзд огороджено конусами. Також на дорозі чергує патрульна поліція.

Вулицю перекрито через те, що уламками ракет пошкоджено торговельний центр Ашан, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. 

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.

Теги: Київ дороги поліція вулиця

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