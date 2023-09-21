У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога
У ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Пізніше Кличко повідомив про вибух у Дарницькому районі.
«Всі служби слідують на місце. Також виклик у Голосіївській район», – написав він.
Також повідомляється, що у деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Екстренні служби працюють.
Мер Києва повідомив, що у Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу.
«Пожежі немає. Газова служба на місці», – написав він.
Також у Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Наразі інформації про постраждалих немає.
В Україні в багатьох областях, а також у Києві, оголошена повітряна тривога в ніч на 20 вересня через ракетну небезпеку.
Військові попереджають про загрозу пусків противником крилатих ракет із літаків Ту-95МС.
Раніше повідомлялося, що вночі, 21 вересня, в Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Він зазначив, що в області працює ППО.
До слова, численні вибухи на території тимчасово окупованого українського Криму цієї ночі Міністерство оборони РФ пояснює атакою безпілотників та роботою засобів ППО, які нібито знищили в небі над півостровом майже два десятки дронів. Крім того, Росія заявила, що нібито безпілотники також намагалися атакувати Білгородську, Курську та Орловську області.
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