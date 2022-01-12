Смертельна ДТП під Києвом: легковик в’їхав під КамАЗ (фото)

КамАЗ не надав перевагу в русі легковику

На місці ДТП загинув водій Volkswagen

11 січня в селі Мирне Бориспільського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen Passat та КамАЗа. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Автопригода трапилась близько 19:30 на автошляху Н-08.

За попередніми даними 34-річний місцевий водій КамАЗа не надав перевагу в русі легковику Volkswagen Passat під керуванням 36-річного водія.

Внаслідок зіткнення водій Volkswagen з Переяслава від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

За даним фактом працівниками слідчого управління поліції Київщини відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Як повідомлялося, 11 січня на трасі Київ–Одеса неподалік селища Саливонки відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажівкою Mercedes Benz Axor.