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Нічна атака на Київ: до столиці летіло майже 50 ворожих дронів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ: до столиці летіло майже 50 ворожих дронів
На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих дронів
фото: Командування об’єднаних сил ЗСУ

Повітряна тривога у Києві тривала понад дві години

Київ у ніч на 21 березня пережив чергову ніч під атакою ворожих безпілотників. Повітряна тривога тривала понад дві години, сили ППО збили 27 російських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.  

Повідомляється, що на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено розрахунками протиповітряної оборони. Решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

«За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, повітряна тривога ввечері 20 березня та в ніч на 21 березня тривала протягом 2 годин 32 хвилин (з 23:16 по 1:49).

Також вночі ворог масовано атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. За попередніми даними, постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Цієї ж ночі російські терористи завдали ударів по Запорізькому району. Росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину. Усім надано допомогу.

Теги: Київ обстріл Київщина тривога системи ППО дрон

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