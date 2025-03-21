Нічна атака на Київ: до столиці летіло майже 50 ворожих дронів

На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих дронів

Повітряна тривога у Києві тривала понад дві години

Київ у ніч на 21 березня пережив чергову ніч під атакою ворожих безпілотників. Повітряна тривога тривала понад дві години, сили ППО збили 27 російських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повідомляється, що на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено розрахунками протиповітряної оборони. Решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

«За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повітряна тривога ввечері 20 березня та в ніч на 21 березня тривала протягом 2 годин 32 хвилин (з 23:16 по 1:49).

Також вночі ворог масовано атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. За попередніми даними, постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Цієї ж ночі російські терористи завдали ударів по Запорізькому району. Росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину. Усім надано допомогу.