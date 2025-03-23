Випало 40 млн тонн снігу. 12 років тому Київ накрив аномальний снігопад

Через снігопад в Києві 12 років тому було оголошено надзвичайний стан

12 років тому, 22-23 березня 2013 року, Київ опинився в епіцентрі потужного снігопаду, який увійшов в історію як «снігопад століття». За 36 годин у місті випало близько 40 млн тонн снігу – рекордна кількість за понад століття. «Главком» пригадує, як це було.

Снігопад розпочався 22 березня близько 11:00 і тривав безперервно до вечора 23 березня. Негода паралізувала столицю: дороги вкрилися сніговими заметами, спричинивши величезні затори.

Аномальний снігопад у Києві 2013 року фото з відкритих джерел

Через критичну ситуацію в Києві оголосили надзвичайний стан, а в’їзд вантажного транспорту тимчасово обмежили, що призвело до нестачі продуктів у магазинах.

На розчищення міста кинули всі сили: працювали 7 тис. комунальників, 1500 військових, рятувальники, сотні снігоприбиральних машин та спецтехніка ДСНС. Для витягування транспорту зі снігового полону залучили навіть бронетранспортери Міністерства оборони.

Рекордний снігопад у столиці 2013 року фото з відкритих джерел

Попри всі зусилля, ліквідувати 10-бальні затори того дня не вдалося.

13 фото На весь екран























Рекордний снігопад у Києві фото: Андрій Кравченко, Дмитро Ларін та з відкритих джерел

Однак кияни не розгубилися: замість того, щоб скаржитися на негоду, вони влаштували справжнє зимове свято. Вулиці столиці перетворилися на імпровізовані гірськолижні траси, де містяни каталися на лижах і сноубордах.

Андріївський узвіз у 2013 році фото: Олег Перевєрзєв

Зокрема, Андріївський узвіз став місцем для екстремальних спусків, додаючи столиці унікальної зимової атмосфери.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. Вдень 23 березня пориви вітру 15-20 м/с.

Зокрема, у Києві через прогнозоване погіршення погоди тимчасово приспустять найбільший прапор країни. У КМДА нагадали, що споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.