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«Слуги народу» розробляють план блокування Київради

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Слуги народу» розробляють план блокування Київради
Якщо Кличко ігноруватиме голосування за відставку Володимира Бондаренка, «Слуги народу» підуть на блокування Київради
фото: Київська міська рада

Лідер «Слуги народу» в Київраді вимагає кадрових рішень через корупційний скандал

Голова фракції «Слуга народу» в Київраді Андрій Вітренко заявив про готовність його фракції до більш рішучих дій у випадку, якщо міська влада буде ігнорувати вимоги щодо відставки секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. В інтерв’ю «Главкому» Вітренко повідомив, що його фракція розробляє план блокування трибуни та президії Київради.

На думку Вітренка, до блокування можуть доєднатися депутати, які не хочуть, щоб «ця Київська міськрада жила з ганьбою».

«Можливо, це прозвучить пафосно, але багато депутатів до мене після появи цих плівок підходили і питалися, навіщо їм тут взагалі далі сидіти і що робити, коли їх фактично помножили на нуль», – додав депутат Київради.  

Нагадаємо, депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Керівник фракції «Слуга народу» у Києвраді впевнений, що вдасться зібрати третину підписів від складу Київради для того, щоб ініціювати голосування щодо відставки Бондаренка. 

Раніше повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Кличко тепер буде проводити і засідання міськради, і засідання президії, і засідання погоджувальної ради особисто. Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. 

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Теги: Віталій Кличко Володимир Бондаренко партія Слуга народу місцева влада Київрада Київ

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