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Київ зробив важливий крок для збереження автентичності Гостиного двору

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ зробив важливий крок для збереження автентичності Гостиного двору
Гостиний двір є одним із ключових історичних об’єктів столиц
фото: kyivcity.gov.ua

Гудзь: Тепер ми маємо гарантію того, що Гостиний двір можна буде відновити в його автентичному вигляді, без спотворень 

У Києві завершили важливий етап збереження історичної спадщини столиці – оцифрування документації Гостиного двору. Ця архітектурна пам’ятка, яку передали Міністерству культури кілька років тому, досі лишається без реставрації. І це створює реальну загрозу збереженню об'єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва. 

Директор Департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь зауважив, що Гостиний двір є одним із ключових історичних об’єктів столиці, тож його збереження – це не просто питання архітектурної спадщини, а питання ідентичності нашого міста. 

«За відсутності реставраційних робіт ця пам’ятка може зазнати серйозних пошкоджень, а згодом і повного руйнування. Оцифрування документації – це стратегічний крок, що дає змогу зберегти історичні креслення, плани та архівні записи, а також унеможливити будь-які невиправдані втручання в його структуру. Тепер ми маємо гарантію того, що Гостиний двір можна буде відновити в його автентичному вигляді, без спотворень і втрати історичної цінності», – зазначив Андрій Гудзь. 

Повідомляється, що процес оцифрування був надзвичайно складним і потребував ретельної роботи фахівців. Сотні сторінок архівних матеріалів були переведені в цифровий формат, що дає змогу не тільки їх зберегти, а й зробити доступними для дослідників, реставраторів і громадськості. Використання сучасних технологій гарантує безпеку цих даних, мінімізуючи ризики втрати або пошкодження унікальної інформації.

У Департаменті комунальної власності зазначили, що оцифрування історичних документів допомагає зберігати культурну спадщину та захищає архітектурні пам’ятки від спотворення. 

Нагадаємо, в Україні з’явилася 3D-модель тисячолітніх печер Києво-Печерської Лаври.

Раніше в Івано-Франківській області оцифрували атракції Карпатського національного природного парку і НПП «Верховинський».

До слова, більше 80 мільйонів оцифрованих сторінок з архівів бюро технічної інвентаризації (БТІ) отримали офіційний статус завдяки накладенню на них електронного цифрового підпису. Тепер ці документи мають таку ж юридичну силу, як паперові, і не можуть бути підроблені. 

Теги: Київ Гостинний двір архітектура

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