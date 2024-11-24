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У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО
фото ілюстративне з відкритих джерел

В столиці працює ППО

Зранку, 24 листопада, у Києві чути звуки вибухів. Повітряна тривога в столиці триває. Про це повідомляє Telegram «Суспільне Новини».

«У Києві чутно звуки вибухів», – йдеться у повідомленні о 05:26.

Вибухи відбуваються на тлі ворожої атаки дронів, які фіксували у Київській області та інших регіонах України.

Місцеві канали уточнюють, що зараз в столиці працює ППО. Проте офіційної інформації поки не було.

Варто зауважити, що о 04:37 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожий дрон у Київській області рухається курсом на Житомирську. 

Нагадаємо, у Києві та низці областей України 24 листопада о 03:28 оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих БпЛА. 

Раніше повідомлялося, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

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Теги: ворог війна Повітряні сили ЗСУ Київ системи ППО вибух Telegram росія тривога

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