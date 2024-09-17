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У Києві з’явиться вулиця на честь Богдана Ступки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві з’явиться вулиця на честь Богдана Ступки
Вулицю російського режисера Станіславського планується перейменувати на честь Ступки. Саме на цій вулиці жив актор
фото: з відкритих джерел

Перейменування підтримали кияни під час рейтингового електронного голосування у додатку «Київ Цифровий» 

У Печерському районі столиці може з'явитися  вулиця на честь  видатного українського актора театру і кіно Богдана Ступки. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначається, вулицю російського театрального режисера Костянтина Станіславського у Печерському районі столиці планується  перейменувати на честь актора Богдана Ступки. Саме на цій вулиці жив актор. Вона веде прямо до театру, де понад 30 років працював Богдан Сильвестрович.

Як повідомила голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, таке перейменування підтримали кияни під час рейтингового електронного голосування у додатку «Київ Цифровий».

«Перейменування вулиці Станіславського на честь Богдана Ступки – це визнання його внеску у розвиток української культури. А також віддзеркаленням сучасної історії Києва в назві міського об’єкта», – наголосила депутатка.

Відповідний проєкт рішення вже підтримали профільні постійні комісії та включили до порядку денного пленарного засідання Київської міської ради.

Довідково. Актор Богдан Ступка народився  27 серпня 1941 року в смт Куликів (тепер Жовківський район на Львівщині), яке на той час перебувало під нацистською окупацією і входило до складу дистрикту Галичина Генерал-губернаторства.

 До сцени його привчили родичі: батько співав у хорі Львівського оперного театру, мамин старший брат був там же солістом, а тітка – головним концертмейстером.

Перша екранна робота Богдана Ступки – картина «Мир хатам – війна палацам» (1970), а вже через рік актор з’явився у фільмі «Білий птах із чорною ознакою», який приніс йому першу популярність. На рахунку в актора більше сотні ролей у театрі та близько сотні в кіно.

Серед картин, які принесли Богдану Ступці  успіх і стали шедеврами європейського кінематографу, – «Будинок твого батька»,  «Господи, прости нас грішних»,, «Діти Сонця»,, а також польська історична драма «Вогнем і мечем»,, в якій актор зіграв гетьмана Богдана Хмельницького.

З 2001 року Богдан Ступка став художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка в Києві.  2 липня 2012 року актор помер на 71-му році життя після тривалої хвороби.

Раніше на масштабному муралі на станції метро «Осокорки» з'явилося зображення видатного українського актора Богдана Ступки.

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Теги: Богдан Ступка актор кияни вулиця декомунізація

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