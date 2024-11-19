1000 свічок на тисячний день війни: у Києві та Ірпені пройшла масштабна акція

Військовий капелан зачитав спільну молитву в пам’ять про тих, хто віддав життя захищаючи державу

Сьогодні, 19 листопада, у «Музеї війни» в Києві відбулася акція «Запали вогонь». Також захід відбувся і в Ірпені. У столиці запалали 1000 свічок біля підніжжя скульптури «Батьківщина-мати».

Курсанти Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка доєдналися до акції памʼяті та запалили 1000 свічок на тисячний день повномасштабного вторгнення.

Також там пролунала спільна молитва за Україну. Окрім того, у заходу взяв участь Заслужений академічний Зразково-показовий оркестру Збройних Сил України, повідомляє Новини.Live. Спільну молитву прочитав військовий капелан, щоб вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя, захищаючи нашу державу.

Також в Ірпені містяни вшанували тих, хто віддав життя за Україну.

Нагадаємо, за 1000 днів повномасштабного вторгнення російські загарбники для атаки на столицю застосували понад 2,5 тис. ракет і безпілотників різних типів.