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1000 свічок на тисячний день війни: у Києві та Ірпені пройшла масштабна акція

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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1000 свічок на тисячний день війни: у Києві та Ірпені пройшла масштабна акція
фото: Наталія Баранська/Facebook

 Військовий капелан зачитав спільну молитву в пам’ять про тих, хто віддав життя захищаючи державу

Сьогодні, 19 листопада,  у «Музеї війни» в Києві відбулася акція «Запали вогонь».  Також захід відбувся і в Ірпені. У столиці запалали 1000 свічок біля підніжжя скульптури «Батьківщина-мати».

1000 свічок на тисячний день війни: у Києві та Ірпені пройшла масштабна акція фото 1

Курсанти Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка доєдналися до акції памʼяті та запалили 1000 свічок на тисячний день повномасштабного вторгнення.

1000 свічок на тисячний день війни: у Києві та Ірпені пройшла масштабна акція фото 2

Також там пролунала спільна молитва за Україну. Окрім того, у заходу взяв участь Заслужений академічний Зразково-показовий оркестру Збройних Сил України, повідомляє Новини.Live. Спільну молитву прочитав військовий капелан, щоб вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя, захищаючи нашу державу.

Також в Ірпені містяни вшанували тих, хто віддав життя за Україну.

1000 свічок на тисячний день війни: у Києві та Ірпені пройшла масштабна акція фото 3

Нагадаємо, за 1000 днів повномасштабного вторгнення російські загарбники  для атаки на столицю застосували понад 2,5 тис. ракет і безпілотників різних типів. 

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Теги: Ірпінь війна Київ

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