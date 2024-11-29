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На підтримку військових у цьому році Київ виділив 10 млрд грн, у наступному цифра зросте – Кличко

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На підтримку військових у цьому році Київ виділив 10 млрд грн, у наступному цифра зросте – Кличко
Мер Києва закликав не спекулювати на темі допомоги і підкреслив, що Київ найбільше допомагає військовим
фото з відкритих джерел

Кличко: Підтримка військових наступного року буде від громади столиці не меншою, ніж цього

Допомога військовим наступного року від громади столиці буде не меншою, ніж цього. А до кінця 2024-го вона, загалом, становитиме близько 10 млрд грн (минулого року було 7,5 млрд грн). Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу «Київ».

«Загалом на підтримку військових цього року столиця виділила з бюджету вже понад 9 млрд грн. На наступній сесії ще маємо можливість спрямувати цього року 740 млн. Тобто, загалом, буде майже 10 млрд. Це – і гроші на закупівлю підрозділами необхідного спорядження – дронів, систем РЕБ, автомобілів та інше. І кошти, зокрема, на виплати військовим та їхнім родинам, житло, обладнання інженерних споруд, реабілітацію», – наголосив Віталій Кличко.

Він розповів, що міська цільова програма «Захисник Києва» – тільки одна з програм, за якими столиця допомагає військовим. Фінансується вона з двох напрямів: перший – залишок коштів з попереднього року, тобто невикористані кошти минулого року. І другий – перевиконання бюджету.

«Ці цифри ми будемо мати на початку і протягом року. З них, власне, і спрямовуються кошти на цю програму. Також, підкреслю, допомога військовим та їхнім родинам фінансується і з програм соціальної підтримки, житлового забезпечення, медичних та інших. Що стосується програми «Захисник Києва», то на наступний рік, попередньо, в ній буде передбачено 2,8 млрд грн. Наповнена коштами вона буде протягом першого кварталу 2025-го. Про що буде відповідна правка до проєкту бюджету – за моєї ініціативи. Нагадаю, на цей рік у програмі попередньо було майже втричі менше передбачено!» – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва закликав не спекулювати на темі допомоги і підкреслив, що Київ найбільше допомагає військовим і наступного року продовжить це робити. Загальна підтримка Захисників і Захисниць, їхніх родин буде не меншою, ніж цього року.

Як повідомляв «Главком», грошову компенсацію замість житла отримають 337 киян. Це стосується захисників і захисниць з інвалідністю, а також родин загиблих, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку в Києві. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда. Вона зауважила, що понад 137 млн грн будуть виплачені родинам загиблих киян – захисників та захисниць, а також ветеранам та ветеранкам з інвалідністю I-II групи внаслідок війни. З цієї категорії грошову компенсацію отримають 53 людини

До слова, військові та ветерани тепер можуть паркуватися безоплатно в Києві, для цього потрібно лише підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий».

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Теги: Віталій Кличко Київ гроші військові житло столиця

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