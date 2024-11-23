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У Києві суд виніс вирок жінці, яка викинула з вікна 8-поверху свого кота

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві суд виніс вирок жінці, яка викинула з вікна 8-поверху свого кота
фото ілюстративне з відкритих джерел

У суді жінка свою вину визнала

У Києві суд визнав винною та засудив 56-річну жінку, яка викинула власного кота з 8 поверху. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 56-річній киянці у жорстокому поводженні з котом, що призвело до загибелі тварини, вчинене активним способом (ч. 3 ст. 299 КК України).

Суд визнав її винною у жорстокому поводженні з котом, що призвело до його загибелі та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

Прокурор у суді довів, що у вересні 2024 року жінка в стані алкогольного сп’яніння викинула з вікна квартири свого кота. Внаслідок падіння тварина, яка прожила у власниці 18 років, померла від отриманих травм.

Зазначені події відбувались вдень, внаслідок чого свідками жорстокого поводження стали сусіди та випадкові перехожі.

У суді жінка свою вину визнала повністю та розкаялась.

Нагадаємо, на Рівненщині 13-річна дівчинка жорстоко вбила кота, після чого поглумилася над його тілом. Суд обмежився заходами виправного характеру з огляду на малий вік дитини.

А на Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами на власницю притулку для чотирилапих.

До того ж, на Одещині чоловік отримав п’ять років тюрми за вбивство собаки та п’яти цуценят.

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Теги: Київ суд вирок жінка тварини прокурор прокуратура

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