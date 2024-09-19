Декомунізація Києва: 13 міських об’єктів змінили назви

Скверу на вулиці Прорізній присвоєно назву «Українського радіо»

У столиці змінили назви ще 13 міських об’єктів. Вісім із них були перейменовані у процесі дерусифікації та декомунізації, п’ять – на загальних підставах. Такі рішення підтримала сьогодні, 19 вересня, на пленарному засіданні Київради більшість депутатів, інформує пресслужба КМДА.

«Країна-агресор десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом із мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з Росією, її радянським та імперським минулим», – наголосив секретар Київради Володимир Бондаренко.

Перейменувано такі міські об'єкти.

Дарницький район:

вул. Івана Тургенєва – вул. Миколи Волковича.

Дніпровський район:

вул. Петра Чаадаєва – вулиця Єлизавети Шахатуні.

Подільський район:

вул. Брюсова – вул. Валентини Радзимовської;

парку біля кінотеатру Т.Г. Шевченка присвоєно назву «Гірка Крістера».

Печерський район:

вул. Станіславського – вул. Богдана Ступки.

Святошинський район:

парк «Юність» – парк «Гамбурзький»;

вул. Жовтнева – вул. Сулимівська;

вул. Сергія Єсеніна – вул. Скарбова;

парку на вул. Михайла Котельникова, 26-32 присвоєно ім’я Михайла Реуцького.

Солом’янський район:

вул. Боткіна – вул. Професора Павловського;

безіменній площі між вулицями Січеславською та Георгія Кірпи присвоєно назву «площа Північноатлантичного альянсу».

Шевченківський район:

пров. Бехтерівський – пров. Варязький;

скверу на вулиці Прорізній (між будинками № 3 та № 5) присвоєно назву «Українського радіо».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Печерському районі столиці може з'явитися вулиця на честь видатного українського актора театру і кіно Богдана Ступки. Як зазначається, вулицю російського театрального режисера Костянтина Станіславського у Печерському районі столиці планується перейменувати на честь актора Богдана Ступки. Саме на цій вулиці жив актор. Вона веде прямо до театру, де понад 30 років працював Богдан Сильвестрович.