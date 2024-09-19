Декомунізація Києва: 13 міських об’єктів змінили назви
Скверу на вулиці Прорізній присвоєно назву «Українського радіо»
У столиці змінили назви ще 13 міських об’єктів. Вісім із них були перейменовані у процесі дерусифікації та декомунізації, п’ять – на загальних підставах. Такі рішення підтримала сьогодні, 19 вересня, на пленарному засіданні Київради більшість депутатів, інформує пресслужба КМДА.
«Країна-агресор десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом із мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з Росією, її радянським та імперським минулим», – наголосив секретар Київради Володимир Бондаренко.
Перейменувано такі міські об'єкти.
Дарницький район:
- вул. Івана Тургенєва – вул. Миколи Волковича.
Дніпровський район:
- вул. Петра Чаадаєва – вулиця Єлизавети Шахатуні.
Подільський район:
- вул. Брюсова – вул. Валентини Радзимовської;
- парку біля кінотеатру Т.Г. Шевченка присвоєно назву «Гірка Крістера».
Печерський район:
- вул. Станіславського – вул. Богдана Ступки.
Святошинський район:
- парк «Юність» – парк «Гамбурзький»;
- вул. Жовтнева – вул. Сулимівська;
- вул. Сергія Єсеніна – вул. Скарбова;
- парку на вул. Михайла Котельникова, 26-32 присвоєно ім’я Михайла Реуцького.
Солом’янський район:
- вул. Боткіна – вул. Професора Павловського;
- безіменній площі між вулицями Січеславською та Георгія Кірпи присвоєно назву «площа Північноатлантичного альянсу».
Шевченківський район:
- пров. Бехтерівський – пров. Варязький;
- скверу на вулиці Прорізній (між будинками № 3 та № 5) присвоєно назву «Українського радіо».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Печерському районі столиці може з'явитися вулиця на честь видатного українського актора театру і кіно Богдана Ступки. Як зазначається, вулицю російського театрального режисера Костянтина Станіславського у Печерському районі столиці планується перейменувати на честь актора Богдана Ступки. Саме на цій вулиці жив актор. Вона веде прямо до театру, де понад 30 років працював Богдан Сильвестрович.
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