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Біля метро «Почайна» демонтовано понад десяток незаконних кіосків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Біля метро «Почайна» демонтовано понад десяток незаконних кіосків
Загальна площа звільненої території сягає 350 кв. м
фото: офіційний портал Києва

«Київблагоустрій» демонтував 13 тимчасових споруд, термін дії дозвільних документів яких завершився

В Оболонському районі триває плановий демонтаж тимчасових споруд, у яких завершився термін дії дозвільних документів. Так, цього тижня біля ст. м. «Почайна» завершили знесення 13 тимчасових споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва

Загальна площа демонтованих об’єктів склала близько 350 кв. м.  

«Очищення територій біля станцій метрополітену є нашим пріоритетом. Адже метро – не лише транспортна артерія міста, а й надійне укриття під час повітряної тривоги. Ми також працюємо над тим, щоб міський простір був зручним, безпечним і функціональним для всіх киян», – зазначив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

Йдеться переважно про торговельні конструкції та павільйони, які були розміщені вздовж пішохідних маршрутів, поруч із входами до станції метро, зупинками громадського транспорту та пожвавленими перехрестями. Частина споруд розташовувалась із порушенням відстані до інженерних мереж, тротуарів і проїжджої частини.

Загалом з початку року вже демонтовано майже 300 таких об’єктів, ще близько 100 планується прибрати до середини травня.

У Київській міській державній адміністрації зауважили, що демонтаж тимчасових споруд у столиці триває згідно з рішенням Київради № 915/8881 від 13.06.2024, виконання якого забезпечує Департамент територіального контролю міста Києва.

Власників та орендарів неправомірно облаштованих тимчасових споруд заздалегідь попереджають про необхідність демонтувати свої об’єкти. Ті ж МАФи, які не були прибрані власниками, демонтують фахівці КП «Київблагоустрій» за дорученням Департаменту. 

Раніше повідомлялося, що на території столичного книжкового ринку «Почайна», поблизу однойменної станції метро, комунальні служби провели масштабний демонтаж тимчасових споруд. Роботи проводили вздовж проїжджої частини для покращення благоустрою в цьому районі. 

Нагадаємо, Київ продовжує боротьбу з незаконними МАФами, одночасно впроваджуючи прозору систему аукціонного розподілу місць для підприємницької діяльності. І перші результати вражають: лише одне місце під пересувну торгівлю на вулиці Бастіонній було здано в оренду за рекордні 203 тис. грн на місяць. 

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Теги: Київ благоустрій МАФи

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