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У Києві молодики розмалювали тролейбус для контенту: реакція поліції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Києві молодики розмалювали тролейбус для контенту: реакція поліції
Хлопець розмалював лобове скло тролейбуса
фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили та розшукали порушників

У мережі з'явилось відео, на якому хлопці розмальовують лобове скло тролейбуса, що потрапив у ДТП. Поліція відреагувала на інцидент. Про це повідомляє «Главком» за посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що правоохоронці встановили особи молодиків, які заради контенту розмалювали скло тролейбуса. Відомо, що тролейбус було знято з маршруту через ДТП.

Тоді водію транспорту стало зле, внаслідок чого тролейбус в’їхав у стовп. У той час, коли лікарі надавали керманичу медичну допомогу, до тролейбусу підійшла група молодиків, один з яких, розмалював лобове скло транспортного засобу.

А його товариші фільмували весь процес на відео, яке надалі набуло поширення в соцмережах.

Правоохоронці встановили та розшукали порушників, ними виявилося шестеро молодиків, віком від 14-ти до 20-ти років

На трьох повнолітніх ювенальні поліцейські склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також притягнуто до відповідальності батьків неповнолітніх, на них склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, тривожний інцидент стався в Ірпені – двоє хлопців, один із яких повнолітній, випили літр горілки на двох, запивши енергетиком. 

Після прийому такого «коктейлю» підлітки знепритомніли просто неба у морозний день.

До слова, поліцейські встановили двох малолітніх хлопців, які «замінували» школу у Деснянському районі столиці. 18 березня, близько 13 години до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування учбового закладу Деснянського району.

Поліцейські повідомили керівництво закладу та перевірили будівлю й прилеглу до неї територію – інформація виявилась хибною.  

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Теги: Київ поліція транспорт

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