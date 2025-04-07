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Таємниця «Київхліба». Голова наглядової ради пояснив, що відбувається з кіосками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Таємниця «Київхліба». Голова наглядової ради пояснив, що відбувається з кіосками
За словами Федоренка, усі кіоски «Київхліб» стоять у місті законно
фото: glavcom.ua

Ярослав Федоренко повідомив, що у 2024 році збиток компанії складав 30 млн грн, у 2023 році – 36 млн грн

Голова наглядової ради фірмової мережі «Київхліб» Ярослав Федоренко відреагував на публікацію «Главкома» під назвою «Кіоски «Київхліб» недоторкані? Вибірковий демонтаж МАФів у Києві спровокував скандал (фото)». Він пояснив, чому в столиці масово демонтують кіоски, тоді як торговельні точки «Київхліба» залишаються на місці, а також відповів на питання щодо розташування кіосків на газонах.

Федоренко зазначив, що місто ухвалило рішення: до 2025–2026 років усі МАФи, окрім тих, що встановлені за результатами інвестиційних конкурсів, мають перейти на онлайн-аукціони через систему «Прозорро.Продажі». Це означає, що всі діючі кіоски будуть демонтовані, а на їхньому місці з’являться нові, обрані за результатами аукціонів. Він нагадав, що перший інвестиційний договір «Київхліба» з містом було підписано у 2014 році.

«Ми діємо відповідно до умов договору, за яким відпускається один хліб в одні руки, оскільки раніше були випадки спекулювання: люди з Київської області викуповували по 200 буханок, відвозили в села і продавали з націнкою. Після цього було вирішено ввести обмеження», – зазначив голова наглядової ради.

Федоренко підкреслив, що компанія виграла аукціон, умовами якого був продаж хліба зі знижкою від 20% до 70% за «Карткою киянина», і ці умови виконуються. За його словами, компанія несе збитки, але це соціальний проєкт компанії «Київхліб», метою якого є підтримка людей похилого віку.

Таким чином, усі кіоски «Київхліб», як і зупинкові комплекси, встановлені на законних підставах за результатами інвестиційного конкурсу. Рішення Київради щодо демонтажу кіосків не стосується МАФів, встановлених на основі інвестиційних договорів.

Щодо тверджень про розташування кіосків на газонах, Федоренко зазначив: «Це філософське питання. Кожен будинок колись був побудований на землі, де, можливо, була трава. Зелена зона – це територія, яка за своїм призначенням відноситься до рекреаційних земель, такі як сквер чи парк, і не може використовуватися під тимчасові чи постійні споруди. Кіоски «Київхліб» не стоять на території скверів чи парків; вони розташовані в місцях, де історично встановлювалися МАФи біля тротуарів для зручності мешканців прилеглих будинків».

Зелена зона – об’єднані в єдину систему озеленені території (масиви посадок дерев і кущів, газонні поверхні, квітково-декоративне оздоблення). Складові елементи зеленої зони у межах міст – загальноміські та районні парки, спеціалізовані  дитячі, спортивні та інші парки, зоопарки та ботсади, озеленені ділянки на території житлово-громадської забудови тощо.

Федоренко зауважив, що кіоски «Київхліб» привернули увагу громадськості тим, що раніше вони стояли серед інших МАФів, а після їхнього демонтажу склалося враження, ніби вони стоять окремо, що не відповідає дійсності. Він також повідомив, що в місті розташовано 200 споруд компанії. На локаціях, де мешканці виступали проти функціонування кіосків, компанія змінювала місце розташування, знаходячи місця, які не викликали претензій у киян.

За останні сім років було здійснено 150 переїздів кіосків, що супроводжувалося витратами на розробку документації, підключення, переміщення, нове встановлення та благоустрій території. Кожне таке переміщення супроводжувалося скаргами до контактного центру міста Києва від громадян похилого віку, яких налічується 60–100 тисяч осіб, що щодня купують хліб зі знижкою. Це є основною причиною продовження роботи кіосків «Київхліб».

«Ми не хочемо підводити людей похилого віку, бо для них хліб зі знижкою є щоденною потребою… З комерційної точки зору нам вигідно закрити цей проєкт, але поки ми цього робити не плануємо», – сказав Федоренко.

Голова наглядової ради нагадав, що в кіосках «Київхліб» при пред’явленні «Картки киянина» жителі столиці можуть отримати знижку, залежно від пільгової категорії, яка становить від 20% до 70%. Наприклад, будь-який киянин може отримати «Картку киянина» і матиме гарантовану знижку 20%; пенсіонери – 25%; особи з інвалідністю та інші категорії мають більшу знижку. Вона поширюється на три види хліба: нарізний «Фірмовий» батон, хліб «Український» (житній) та хліб «Фірмовий» пшеничний відповідно до інвестиційного договору між компанією «Київхліб» і містом.

Федоренко зазначив, що «Київхліб» продає свою пільгову продукцію за найнижчими цінами в Україні. На питання, чому не можна перенести продаж хліба за пільговими цінами у столичні магазини та супермаркети, голова наглядової ради відповів, що зробити це, звісно, можна, але невідомо, хто погодиться на такі збитки, які несе «Київхліб». Бо економічної вигоди з цієї діяльності немає, є лише іміджева вигода і соціальна відповідальність, але не зрозуміло, чи розуміють пільгові категорії киян те, що компанія, продаючи свою продукцію зі знижкою, несе фінансові збитки та їх рівень. Якщо продаж хліба за пільговими цінами замість МАФів перенести, в якусь мережу супермаркетів, то, на думку голови наглядової ради, вигодонабувачем в цьому випадку буде мережа магазинів, а не «Київхліб» і тоді це для компанії втрачає всякий сенс. 

Кожен переїзд, за словами Федоренка, це гроші на розробку документації, відключення, переміщення, нове встановлення, підключення та благоустрій території
Кожен переїзд, за словами Федоренка, це гроші на розробку документації, відключення, переміщення, нове встановлення, підключення та благоустрій території
фото: glavcom.ua

Господарський суд міста Києва 16 листопада 2023 року визнав банкрутом ПрАТ«Українські хлібні традиції», яке до 2023 року мало назву «Київхліб» і було одним з найбільших виробників хліба у Києві та області. Про це повідомляється на сайті Верховного Суду. ПрАТ «Київхліб» мало сімох акціонерів із часткою понад 5%, а кінцевим бенефіціаром, за даними Contr Agent, вважався громадянин Британських Віргінських островів Марк Родес.

Тепер, за даними сайту «Ліга.нет», хліб під торговельною маркою «Київхліб» виготовляється на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Київ Хліб». Це нова фірма, зареєстрована у квітні 2021 року (старий «Київхліб» був зареєстрований у 1995-му), а її єдиним власником виступає кіпрська Seedfoods Holdings Ltd. Кінцевий бенефіціар – колишній депутат Київської міської ради, бізнесмен В'ячеслав Супруненко.

Нагадаємо, наразі триває демонтаж в Оболонському районі, проте комунальники чомусь оминули два кіоски «Київхліб», які збудовані на газонах, як й інші МАФи. «Главком» відвідав район метро «Мінська», який є центром Оболонського району і перевірив, як просувається демонтаж МАФів.

Теги: Київ місцева влада благоустрій КМДА МАФи

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