На Троєщині трамвай зійшов з рейок (відео)

Що саме стало причиною аварії – не зазначається

Після усунення несправності рух трамваїв було відновлено

Сьогодні вранці на вулиці Миколи Закревського у Києві трамвай зійшов з колій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс» та місцеві пабліки.

Як повідомили у «Київпастрансі», через це зупинився рух маршрутів №№ 27, 28, 33 та 35 в напрямку вулиці Сержа Лифаря.

Що саме стало причиною аварії – не зазначається. Після усунення несправності рух трамваїв було відновлено.

Нагадаємо, 17 березня на одній з доріг у місті Вишневе трапилася аварія, під час якої маршрутка перекинулася на бік. Попередньо правоохоронці встановили, що відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася.