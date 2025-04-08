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На Троєщині трамвай зійшов з рейок (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Троєщині трамвай зійшов з рейок (відео)
Що саме стало причиною аварії – не зазначається
скриншот відео

Після усунення несправності рух трамваїв було відновлено

Сьогодні вранці на вулиці Миколи Закревського у Києві трамвай зійшов з колій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс» та місцеві пабліки. 

Як повідомили у «Київпастрансі», через це зупинився рух маршрутів №№ 27, 28, 33 та 35 в напрямку вулиці Сержа Лифаря.

Що саме стало причиною аварії – не зазначається. Після усунення несправності рух трамваїв було відновлено. 

Нагадаємо, 17 березня на одній з доріг у місті Вишневе трапилася аварія, під час якої маршрутка перекинулася на бік. Попередньо правоохоронці встановили, що відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася.

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Теги: Київ громадський транспорт аварія Троєщина

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