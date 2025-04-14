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Повітряна тривога у Києві тривала півгодини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
фото: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів 

У Києві о 4:57 оголошено повітряну тривогу. Через півгодини, о 5:34, у столиці оголошено про відбій тривоги.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку в Х.

Рубіо у Х написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х.

«Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Десятки мирних жителів убиті й поранені», – пише генерал.

Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Теги: Київ укриття тривога

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