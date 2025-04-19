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На «Почайній» знесли МАФи: комунальники звільнили книжковий ринок

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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На «Почайній» знесли МАФи: комунальники звільнили книжковий ринок
Було демонтовано понад 220 м² металевих конструкцій
фото: КП «Київблагоустрій»

Частина об’єктів була частково демонтована власниками

На території столичного книжкового ринку «Почайна», поблизу однойменної станції метро, комунальні служби провели масштабний демонтаж тимчасових споруд. Роботи проводили вздовж проїжджої частини для покращення благоустрою в цьому районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КП «Київблагоустрій».

Як зазначили у комунальному підприємстві, було демонтовано понад 220 м² металевих конструкцій. Перед початком робіт власників споруд завчасно попередили, що дало їм можливість самостійно звільнити приміщення. Частина об’єктів була частково демонтована власниками, залишивши лише металеві каркаси, що суттєво прискорило процес.

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фото: КП «Київблагоустрій»

Під час демонтажу одні споруди піднімалися механізованим способом і завантажувалися на маніпулятор, а інші розбирали вручну. Усі об’єкти належали до застарілих архетипів, які не відповідали сучасним стандартам благоустрою.

Ця ініціатива є частиною зусиль міста щодо покращення зовнішнього вигляду та функціональності громадських просторів столиці.

Нагадаємо, Цієї суботи, 19 квітня, напередодні Великодня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Також, протягом вихідних 19-20 квітня у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня» у Музеї шістдесятництва.

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Теги: Київ МАФи

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