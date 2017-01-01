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    Білоруський літак зійшов зі смуги в «Борисполі»: аеропорт не закривався

    У «Борисполі» заявляють, що аеропорт працює у штатному режимі
    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі і не переривав свою роботу через сходження зі смуги літака «Белавіа». Про це Укрінформу повідомили в прес-службі компанії. «Офіційно аеропорт не повідомляв про закриття. Аеропорт «Бориспіль» працює і працював у штатному режимі», - розповіли в
    • Вчора, 12:13
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    Літак&nbsp;&laquo;Белавіа&raquo;&nbsp;
    Літак «Белавіа» 

    У «Борисполі» заявляють, що аеропорт працює у штатному режимі

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі і не переривав свою роботу через сходження зі смуги літака «Белавіа».

    Про це Укрінформу повідомили в прес-службі компанії.

    «Офіційно аеропорт не повідомляв про закриття. Аеропорт «Бориспіль» працює і працював у штатному режимі», - розповіли в прес-службі.

    Водночас в аеропорту підтвердили, що дійсно «була ситуація з бортом «Белавіа», але вона не критична і на роботу аеропорту не вплинула».

    Щодо ситуації з бортом «Белавіа» працює комісія.

    Раніше ЗМІ повідомили, що літак білоруської компанії «Белавіа» зійшов зі смуги, і тому аеропорт нібито тимчасово закритий.

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