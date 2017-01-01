Білоруський літак зійшов зі смуги в «Борисполі»: аеропорт не закривався
- Вчора, 12:13
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Літак «Белавіа»
У «Борисполі» заявляють, що аеропорт працює у штатному режимі
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі і не переривав свою роботу через сходження зі смуги літака «Белавіа».
Про це Укрінформу повідомили в прес-службі компанії.
«Офіційно аеропорт не повідомляв про закриття. Аеропорт «Бориспіль» працює і працював у штатному режимі», - розповіли в прес-службі.
Водночас в аеропорту підтвердили, що дійсно «була ситуація з бортом «Белавіа», але вона не критична і на роботу аеропорту не вплинула».
Щодо ситуації з бортом «Белавіа» працює комісія.
Раніше ЗМІ повідомили, що літак білоруської компанії «Белавіа» зійшов зі смуги, і тому аеропорт нібито тимчасово закритий.