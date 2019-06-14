Біля станції метро «Гідропарк» помер чоловік



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Чоловік упав з лавочки і помер Фото: Інформатор

Чоловік не був безхатченком, але документів при ньому не знайшли

У ніч на п’ятницю, 14 червня, на території Гідропарку в Києві виявили чоловіка без ознак життя. Тіло лежало на землі недалеко від входу на станцію метро.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов о 2:36. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли очевидці, спочатку чоловік сидів на лавочці. У якийсь момент він впав на землю і почав хрипіти. Спочатку люди подумали, що чоловік просто п'яний. Весь цей час повз нього ходили веселі компанії і не звертали увагу на те, що відбувається. Також було кілька охочих заглянути в кишені.

Через деякий час, коли чоловік перестав хрипіти, двоє очевидців підійшли до потерпілого, але він вже не подавав ознак життя. На місце прибули медики, але їм залишалося лише констатувати смерть.

На вигляд померлому близько 60 років, зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Документів при чоловікові не знайшли. Однак в кишені знайшли гаманець з грошима, а сам померлий охайно одягнений. Він не був бездомним.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, 13 червня в Консультативно-діагностичному центрі Солом'янського району на вулиці Гарматній, 36 жінка похилого віку померла в черзі до лікаря.