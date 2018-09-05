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    Новини

    У будівлі МВС сталося коротке замикання

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    У будівлі МВС сталося коротке замикання

    В електрощитку сталося коротке замкнення без горіння

    У Києві у вівторок викликали вогнеборців через повідомлення про дим у підвальному приміщенні 4-поверхової адміністративної будівлі на вул. Богомольця, 10.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Зазначається, що до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що з підвального приміщення 4-поверхової адміністративної будівлі на вул. Богомольця,10, що у Печерському районі столиці, йде дим.

    На момент прибуття вогнеборці встановили, що в електрощитку сталося коротке замкнення без горіння.

    На місці виїжджало дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.Внаслідок даної події жертв та постраждалих немає.

    Як відомо, у Києві за адресою вул. Академіка Богомольця, 10 розташовується Міністерство внутрішніх справ.

    Нагадаємо, за добу на Київщині сталося 20 пожеж сміття та трави.

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