Викрито правоохоронця, який за $15 тис. переправляв ухилянтів лісами до Польщі

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років

За даними ДБР, посадовець «працював» у змові зі спільниками

Про підозру повідомлено начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київщини, який за $15 тис. організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що посадовець «працював» у змові зі спільниками. Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область. Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти – на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску. Проте польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора.

У ДБР повідомили, що організатор схеми підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Слідство триває, встановлюються спільники підозрюваного та інші можливі факти переправлення ухилянтів через кордон.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили 34-річного чоловіка, який організував незаконну схему допомоги у виїзді за кордон для військовозобов’язаних громадян. За даними Печерської окружної прокуратури міста Києва, зловмисник обіцяв за $50 тис. оформити фіктивну інвалідність, зняти особу з військового обліку та надати можливість легального перетину кордону.

До слова, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка наживалася на військовозобов'язаних, допомагаючи їм незаконно виїхати за кордон. Зловмисники пропонували чоловікам стати «багатодітними батьками» за $3 тис., підшукуючи для цього жінок з дітьми.