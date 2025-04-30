Держдеп США знову пригрозив вийти з перемовин щодо війни в Україні

У Держдепі додали, що рішення, зрештою, прийматиме президент Дональд Трамп, але США готові вийти із переговорного процесу

«Ми на тому етапі, коли обидві сторони мають надати конкретні пропозиції щодо завершення цього конфлікту», – Брюс

Державний департамент США попередив, що припинить своє посередництво у переговорах щодо завершення війни в Україні, якщо не буде досягнуто суттєвого прогресу. Як передає «Главком», про це повідомляє CNN.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу заявила, що США хочуть бачити конкретні кроки від Росії та України.

«Ми на тому етапі, коли обидві сторони мають надати конкретні пропозиції щодо завершення цього конфлікту», – заявила Брюс, передаючи позицію держсекретаря США Марко Рубіо.

Посадовиця додала, що рішення, зрештою, прийматиме президент Дональд Трамп, але США готові вийти із переговорного процесу.

«Подальші дії залежать від президента. Якщо прогресу не буде, ми відступимо як посередники в цьому процесі», – сказала Брюс.

На запитання CNN, чи варто її слова розцінювати як відмову США від європейського та українського контрпропозицій, Брюс не дала прямої відповіді й повторила свою заяву.

Також вона не уточнила, чи планує Рубіо подальші розмови зі своїми європейськими або українськими колегами. Адже минулих вихідних він говорив із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на прохання РФ, а в понеділок – із британським міністром закордонних справ Девідом Леммі.

«Очевидно, що це не означає остаточного закриття дверей», – лише зауважила Брюс.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорів про завершення війни російсько-української війни, якщо сторони «ускладнюватимуть процес».

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Так, у разі виходу США з перемовин про завершення війни, Україна може втратити обмін розвідданими та постачання зброї. Про це розповівдипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтервʼю «Главкому».

«У будь-якому випадку, коли завершиться передача нам того озброєння, про яке було домовлено ще за попереднього президента, нічого більше не планується. Звісно, якщо не зміниться ситуація в Конгресі, але це буде не раніше, аніж в листопаді наступного року», – каже він. За словами Хари, Сполучені Штати можуть заборонити передавати Україні американське озброєння з інших країн.