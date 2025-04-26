Розказував, що в «Охматдиті» були військові. Суд над ухилянтом з Донбасу отримав несподіваний фінал

Чоловік був двічі під слідством: за виправдовування російської агресії і ухилення від мобілізації

Уродженець Донеччини, який тимчасово перебрався до Хмельницької області, отримав вирок за виправдовування збройної агресії Росії проти України – п’ять років тюрми, які суд замінив на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.

За матеріалами справи, влітку 2024 року переселенець долучився до «Чат Рулетки», де у розмові з невідомим блогером розмірковував про ракетні удари РФ по Києву. На запитання інтерв'юєра, що обвинувачений може розповісти про удар по дитячій лікарні «Охматдит», той спочатку невпевнено відповів: могла бути російська ракета або українське ППО. А далі несподівано видав (цитата мовою оригіналу, яку викладено у вироку):

«Ну, если честно, то думаю, что там никаких детей не было, во-первых там 100% были военные. Да. По-любому. Ну, то есть если это российская атака, то там были 100% тупо военные, какие там дети могут быть в такое время, какие, *нецензурне слово*, дети?.. Та не могли они там быть, сейчас, *нецензурне слово*, куча, *нецензурне слово*, раненных, какие,*нецензурне слово*, дети, дети, *нецензурне слово*, дома лечатся, это и *нецензурне слово* понятно, какие, *нецензурне слово*, «Охматдет» не «Охматдет».

Крім цього, у бесіді з блогером обвинувачений негативно висловлювався про мобілізацію та дії ТЦК, а також зізнався, що є ухилянтом. Повідомив, що пройшов військо-лікарську комісію, але відмовився від відправки до військової частини. Додав, що перебуває у розшуку ТЦК як військовозобов’язаний.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, переселенець повністю визнав свою вину. Також чоловік публічно засудив свою протиправну поведінку і запевнив, що змінив своє ставлення до збройної агресії РФ проти України. Цьому підтвердження його добровільна мобілізація до ЗСУ, як він зауважив, «з патріотичних мотивів».

Ухваливши умовний термін покарання, суд доручив командиру військової частини, де служить обвинувачений, проконтролювати виконання певних обов’язків його підлеглим, які призначила Феміда. А саме – періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти цій інстанції про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Окрім цієї кримінальної справи, переселенець з Донеччини проходив обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні за ухилення від мобілізації. Йому загрожувало покарання від трьох до п’яти років ув’язнення. Однак адвокат у суді заявив клопотання, яке у підсумку підтримав прокурор, про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності «у зв’язку із зміною обстановки». Захисник пояснив: його клієнт мобілізувався до лав ЗСУ.

«На момент розгляду кримінального провадження внаслідок зміни обстановки, обвинувачений перестав бути суспільно небезпечним, а тому є підстави для звільнення його від кримінальної відповідальності», – сказано в ухвалі суду.

Як повідомляв «Главком», 8 липня 2024 року росіяни здійснили один із найпотужніших масованих обстрілів Києва. У цей день постраждала найбільша в Україні дитяча лікарня «Охматдит», куди за кваліфікованою допомогою з’їжджалися діти з усієї країни та навіть Європи. Тут працюють одні з найкращих українських медиків, проводяться унікальні операції.

Війська РФ цілеспрямовано вдарили по медзакладу ракетою Х-101, зруйнувавши корпус токсикології, де перебували важкохворі діти на діалізі. Також було пошкоджено кілька інших приміщень. Нині чотири будівлі установи повністю закриті. А найсучасніший корпус, де проходить більшість лікувальних процесів, зустрічає відвідувачів фанерою замість вікон. Та попри все лікарня продовжує приймати маленьких пацієнтів.