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Оформлення фіктивної інвалідності. На Львівщині викрито злочинну схему

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Оформлення фіктивної інвалідності. На Львівщині викрито злочинну схему
Слідство виявило, що чоловіки організовували схему разом з невідомими посадовцями МСЕКу
фото з відкритих джерел

Ціна «послуги» становила від $3 до $10 тис.

Посадовцю однієї із державних податкових інспекцій та двом колишнім працівникам Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Львівській області повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря. За даними слідства, підозрювані обіцяли військовозобов'язаним чоловікам за гроші допомогти отримати статус особи з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, повідомляє «Главком».

Слідство виявило, що чоловіки разом з невідомими посадовцями МСЕКу організували злочинну схему отримання хабарів за встановлення фіктивних інвалідностей.

«Підозрювані за грошову винагороду обіцяли посприяти в отриманні чоловікам призовного віку статусу особи з інвалідністю. Мова йде про ІІ та ІІІ групи інвалідності. Після чого, на підставі фіктивної інвалідності, дієздатні чоловіки одержували відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, а також їм виплачувалась пенсія», – ідеться у повідомленні.

За попередньо інформацією, ціна такої «послуги» становила від $3 тис. до $10 тис.

Чинного посадовця ДПС відсторонили від роботи. Всім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За статтею їм передбачається позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також було викрито, що один із підозрюваних – колишній працівник Головного управління Державної податкової служби – за 3,5 тис. доларів організував незаконне переправлення за кордон військовозобов'язаного чоловіка.

Йому повідомили про підозру в організації, керівництві та сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Миколаєві суд обрав колишній в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), яка сприяла ухилянтам від мобілізації, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше «Главком» повідомляв, що член військово-лікарської комісії (ВЛК) в Центральній міській лікарні Кропивницької міської ради Дмитро Голодок подав декларацію у зв'язку зі звільненням. У ній медик вказав: його син, що працює в університеті й отримує скромну зарплату, придбав квартиру за 1,73 млн грн.

Теги: МСЕК ухилянти слідство

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