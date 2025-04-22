На фронті з’явився наземний дрон «Вольчанін»: чим він допомагає окупантам

У РФ станом на сьогодні виготовлено чотири «Вольчаніна»

Розробка дрона «Вольчанін» не є централізованою діяльністю міноборони Росії

У РФ з'явилась нова наземна роботизована платформа – логістичний дрон «Вольчанін», який вже тестують на полі бою. Він призначений як для доставки вантажів, так і для евакуації поранених. Про це повідомляє Defence Express, інформує «Главком».

Мова йде про дрон, розроблений на базі «Вольського військового інституту матеріального забезпечення».

Зазначається, що у дрона використано неповоротне шасі. Поворот платформи виконується блокуванням коліс.

Який там рівень електроніки наразі невідомо. Про це буде відомо лише тоді, коли або його затрофеять українські захисники, або росіяни самі розберуть її та покажуть.

Відомо, що станом на сьогодні виготовлено чотири таких платформи, по тактико-технічних характеристиках відомо, що маса становить 600 кг, вантажність – 500 кг, запас ходу – 30 км.

Платформа оснащена цифровою системою управління під назвою «Коршун», для роботи використовується виносна антена чи дрон-ретранслятор, що працює на віддаленні до 10 км.

Один з розробників цієї платформи заявив, що для управління вони використовують канал з плаваючою частотою у діапазоні 1,5 ГГц і що «для глушіння платформи потрібна ціла машина радіоелеткронної боротьби».

«Це логічне рішення в умовах прозорості поля бою, доставки вантажів, евакуації поранених, логістичних операцій безпосередньо між нулем та ближнім тилом. Ділянку у 5-10 км треба якось подолати. Тому використовують все, що є», – пояснив головний редактор Defence Express Олег Катков.

Однак, за словами Каткова, розробка дрона не є централізованою діяльністю міноборони Росії, це лише розробки так званих російських «ентузіастів».

Нагадаємо, тирває 1154-й день повномасштабної війни.

За вчора противник завдав одного ракетного та 101 авіаційного ударів, застосувавши три ракети та 177 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 995 дронів-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.