Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ
Жителі громади вже навіть мають свого священника
Громада села Віта-Поштова Фастівського району перейшла від Московського патріархату до патріархату Православної церкви України. Про це повідомив громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Ігор Мазур у Facebook.
За його словами вся громада села відмовилася від Московського патріархату та перейшла до ПЦУ. Селяни вже навіть мають свого священника.
«Громада села Віта-Поштова перейшла від Московського патріархату до ПЦУ і має вже свого священника над яким сьогодні звершив обряд рукопокладання Oleksandr Drabynko. Хай всього московського стає з кожним днем менше!», – написав Мазур.
Нагадаємо, 13 жовтня у мережі з’явилося відео, як один із священників Російської православної церкви в Україні стріляє з ручного протитанкового гранатомета разом з російськими окупантами.
Зазначимо, раніше Служба безпеки України викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Йдеться про Митрополита Православної церкви Московського патріархату Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецьких).
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