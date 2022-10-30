Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ

Жителі громади вже навіть мають свого священника

Громада села Віта-Поштова Фастівського району перейшла від Московського патріархату до патріархату Православної церкви України. Про це повідомив громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Ігор Мазур у Facebook.

За його словами вся громада села відмовилася від Московського патріархату та перейшла до ПЦУ. Селяни вже навіть мають свого священника.

«Громада села Віта-Поштова перейшла від Московського патріархату до ПЦУ і має вже свого священника над яким сьогодні звершив обряд рукопокладання Oleksandr Drabynko. Хай всього московського стає з кожним днем менше!», – написав Мазур.

Обряд рукопокладання – християнський обряд, під час якого відбувається таїнство поставлення в священнослужителі. Існують три чини висвячення: в диякони та священники висвячення може проводити один архієрей; в архиєреї висвячують собором архиєреїв, щонайменше двома.

Нагадаємо, 13 жовтня у мережі з’явилося відео, як один із священників Російської православної церкви в Україні стріляє з ручного протитанкового гранатомета разом з російськими окупантами.

Зазначимо, раніше Служба безпеки України викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Йдеться про Митрополита Православної церкви Московського патріархату Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецьких).