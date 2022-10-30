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Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ
На Київщині громада села Віта-Поштова відпомивилася від патріархату РПЦ
фото: Ігор Мазур

Жителі громади вже навіть мають свого священника

Громада села Віта-Поштова Фастівського району перейшла від Московського патріархату до патріархату Православної церкви України. Про це повідомив громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Ігор Мазур у Facebook.

За його словами вся громада села відмовилася від Московського патріархату та перейшла до ПЦУ. Селяни вже навіть мають свого священника.

«Громада села Віта-Поштова перейшла від Московського патріархату до ПЦУ і має вже свого священника над яким сьогодні звершив обряд рукопокладання Oleksandr Drabynko. Хай всього московського стає з кожним днем менше!», – написав Мазур.

Обряд рукопокладанняхристиянський обряд, під час якого відбувається таїнство поставлення в священнослужителі. Існують три чини висвячення: в диякони та священники висвячення може проводити один архієрей; в архиєреї висвячують собором архиєреїв, щонайменше двома.

Нагадаємо, 13 жовтня у мережі з’явилося відео, як один із священників Російської православної церкви в Україні стріляє з ручного протитанкового гранатомета разом з російськими окупантами. 

Зазначимо, раніше Служба безпеки України викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Йдеться про Митрополита Православної церкви Московського патріархату Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецьких).

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Теги: Російська православна церква в Україні Українська православна церква церква обряд громада Facebook

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