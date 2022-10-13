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Дружина прокинулася, а чоловіка нема. У Росії священник потайки втік у військкомат

Альона Боженко
glavcom.ua
Дружина прокинулася, а чоловіка нема. У Росії священник потайки втік у військкомат
У Росії священник хотів втекти від сім'ї на війну
фото ілюстративне

Сам священник запевняє, що від сім'ї не втікав

У Росії священнослужитель потай від дружини вирушив у військкомат для мобілізації. Чоловіка мало не забрали, якби не його дружина. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, священник проживає в Упорово. Чоловік має шістьох дітей, проте він настільки хотів втекти з дому, що існування чотирьох дітей приховав, а сказав що має лише двох.

«В Упорово дружина прокинулася, а чоловіка нема. Давай дзвонити. Всі шоковані. А має шість дітей. В Упоровому жодного співробітника комісаріату навіть немає. Його місцевий голова запакував у військкомат. Його на полігон привезли, переодягли. Він усю ніч там проспав задоволений. Відпочив. Дружина дзвонить і каже, що має шість дітей. Піднімають картотеку, а в нього там дві дитини. Він нічого нікому не сказав. Звісно, форму забрали, а його повернули додому», – розповів комісар Тюменської області Олексій Куличков.

Проте сам священник запевняє, що від сім'ї не втікав. За його словами, йому прийшла повістка, за якою він з'явився на збірний пункт. Дружина була в курсі його від'їзду. Чоловіка відправили спочатку до Заводоуківська, а потім до Тюмені. А коли виявилося, що він батько шістьох дітей, то відправили додому.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. У деяких школах не вистачає 80% педагогічного складу, причому їдуть і вчителі, і вчительки. 

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. 

Читайте також: «Могилізація»: воєнкоми у Росії вигадали вкрай цікаві способи вручати повістки
Теги: росія мобілізація поліція чоловік дружина священник фронт повістка росіяни

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