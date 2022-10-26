Російський священник похрестив окупантів за допомогою мішків для трупів (фото)

Чорні пакети, які зазвичай призначаються для загиблих, священника і солдатів не збентежили

Тазиків, у яких зазвичай проводять хрещення, поряд не було, тому для процедури використали чорні пластикові мішки

Священник із Уфи Віктор Іванов знайшов нове застосування пакетам для трупів. Він використав їх для хрещення двох окупантів у фронтовій зоні. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що протоієрей Віктор Іванов приїхав на фронт задля підтримки окупантів. Нещодавно до нього звернулися кілька рашистів, які бажають прийняти хрещення. Тазиків, у яких зазвичай проводять обряд, поряд не було, тому для процедури використовували чорні пластикові мішки.

Священник розповів, що обряд пройшов добре – народилися два нові християни Сергій та Іван. Чорні пакети, які зазвичай призначаються для загиблих, священника і солдатів не збентежили. Іванов взагалі побачив у цьому якийсь символізм.

Відомо, що на повалене дерево поставили шухляду з-під боєприпасів, проклавши його зсередини поліетиленовим мішком. На це дерево встановили велику Казанську ікону Божої Матері. Для ніг принесли картонну коробку, яку також проклали мішком.

«До речі, був у цьому хрещенні свій символізм. У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в «похоронних» пакетах; народжується нова людина – воїн Христовий, а вони руки опускали в ящик з-під боєприпасів. Благодать Божа для християн як боєприпаси для солдатів. І що більше, то краще», – зазначив протоієрей.

Раніше повідомлялося, що у мережі з’являються відео з військових комісаріатів у різних регіонах Росії, як там проводжають мобілізованих чоловіків на службу. До військкоматів приходять священники, аби благословити чоловіків, які невдовзі вирушать на війну в Україну.

Також користувачі соцмереж оприлюднили відео із одного з військкоматів у Якутії. Там влаштували справжнє свято для мобілізованого, якому «пощастило» вирушити на службу до армії у свій день народження. Для «щасливця» підготували торт та привітали його з днем народження усім військкоматом.

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