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Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)
Священник з України завітав в гості до Путіна
фото з відкритих джерел

Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник – Архімандрит Алексій (Федоров) з Херсону

Під час оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей у кремлівській залі був присутній ще один Архімандрит УПЦ – Архімандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні. Про це свідчать кадри з трансляції з кремлівської зали, пише lb.ua.

Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото) фото 1

Архимандрит вважається близьким до гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо. За даними місцевих партизан, саме в Свято-Успенському кафедральному соборі (одним із головних спонсорів якого вважається Сальдо) Олексій «благословляв» його та інших колаборантів на проведення «референдумів» та допомогу Росії. 

При цьому, зазначимо, український священник сидить у перших рядах поруч з Рамзаном Кадировим та мером Москви Сергієм Собяніним, в оточенні топових російських політиків.

Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото) фото 2

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

 

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Теги: священник псевдореферендум путін окупація

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