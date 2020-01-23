Боротьба з підпільним бізнесом: у Борисполі вилучено гральне обладнання



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Правоохоронці вилучили 13 системних блоків, монітори, комплектуючі до комп’ютерів та іншу оргтехніку Фото: Нацполіція

Гральний заклад незаконно працював у приміщенні кафе

Поліція Київщини вкотре ліквідувала гральний зал, завдячуючи небайдужим людям.

Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя Борисполя про те, що на одній з місцевих вулиць у приміщенні кафе працює гральний заклад. Для перевірки інформації за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці поліцейські виявили та вилучили 13 системних блоків, монітори, комплектуючі до комп’ютерів та іншу оргтехніку. Усі речові докази направлені на проведення відповідного дослідження.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються особи, які облаштували гральний зал з метою незаконного бізнесу. Триває слідство.

Як повідомлялося, 19 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Києві та слідчі Шевченківського управління поліції столиці виявили та припинили діяльність підпільного покерного клубу.

16 січня 2020 року Верховна Рада підтримала за основу у першому повторному читанні проєкт закону №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». У законопроєкті виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.

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