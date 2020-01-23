Столичні правоохоронці викрили нелегальну букмекерську контору (фото)



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В офісному приміщенні вилучено комп’ютерну техніку Фото: Прокуратура Києва

Група осіб під виглядом випуску та реалізації лотерей «Фаворит спорт» проводила незаконну букмекерську діяльність

У Дніпровському районі Києва правоохоронцями припинено діяльність осіб, які організували сайт з «віртуальними» азартними іграми.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою отримання надприбутків, під виглядом випуску та реалізації лотерей «Фаворит спорт» та створення відповідного сайту в мережі інтернет, фактично проводила незаконну букмекерську діяльність, що підпадає під норми Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», - йдеться в повідомленні.

Проведеним за участю спеціаліста оглядом веб-сайтів «favbet_com» та «favorit.com.ua» встановлено, що за допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості робити ставки на спортивні події.

Під час спецоперації були проведені санкціоновані обшуки в офісному приміщенні та за місцем мешкання фігурантів, у ході яких вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів.

На даний час вживаються дії, направлені на встановлення всіх осіб, причетних до даного злочину, а за результатами проведення відповідних комп’ютерно-технічних експертиз буде вирішено питання про пред’явлення підозри за ст. 203-2 КК України.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, 19 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Києві та слідчі Шевченківського управління поліції столиці виявили та припинили діяльність підпільного покерного клубу.

16 січня 2020 року Верховна Рада підтримала за основу у першому повторному читанні проєкт закону №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». У законопроєкті виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.

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