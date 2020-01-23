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    Столичні правоохоронці викрили нелегальну букмекерську контору (фото)

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    В офісному приміщенні вилучено&nbsp;комп&rsquo;ютерну техніку - Столичні правоохоронці викрили нелегальну букмекерську контору (фото)
    В офісному приміщенні вилучено комп’ютерну техніку
    Фото: Прокуратура Києва

    Група осіб під виглядом випуску та реалізації лотерей «Фаворит спорт» проводила незаконну букмекерську діяльність

    У Дніпровському районі Києва правоохоронцями припинено діяльність осіб, які організували сайт з «віртуальними» азартними іграми.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою отримання надприбутків, під виглядом випуску та реалізації лотерей «Фаворит спорт» та створення відповідного сайту в мережі інтернет, фактично проводила незаконну букмекерську діяльність, що підпадає під норми Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», - йдеться в повідомленні.

    Проведеним за участю спеціаліста оглядом веб-сайтів «favbet_com» та «favorit.com.ua» встановлено, що за допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості робити ставки на спортивні події.

    Під час спецоперації були проведені санкціоновані обшуки в офісному приміщенні та за місцем мешкання фігурантів, у ході яких вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів.

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    Столичні правоохоронці викрили нелегальну букмекерську контору (фото)
    Столичні правоохоронці викрили нелегальну букмекерську контору (фото)
    Столичні правоохоронці викрили нелегальну букмекерську контору (фото)

    На даний час вживаються дії, направлені на встановлення всіх осіб, причетних до даного злочину, а за результатами проведення відповідних комп’ютерно-технічних експертиз буде вирішено питання про пред’явлення підозри за ст. 203-2 КК України.

    Слідчі дії тривають.

    Як повідомлялося, 19 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Києві та слідчі Шевченківського управління поліції столиці виявили та припинили діяльність підпільного покерного клубу. 

    16 січня 2020 року Верховна Рада підтримала за основу у першому повторному читанні проєкт закону №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». У законопроєкті виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.

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