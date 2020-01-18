Разумков розповів, як «ювелірно» удосконалюють закон про референдум



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Колеги спікера розуміють ризики, пов’язані з подібними законодавчими ініціативами

Очільник Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що над законом про референдум триває «ювелірна робота».

Про це він повідомив ввечері у п’ятницю, 17 січня 2020 року, в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

«В цьому напрямку (напрямку закону про референдум – ред.) не можу сказати, що є «турбо-режим». Тут навпаки йде ювелірна робота», – сказав Разумков.

Спікер додав, що його колеги розуміють ризики, пов’язані з подібними законодавчими ініціативами. Тому законопроєкт «допрацьовують для того, щоб ми отримали гарний закон», що працює на користь України та її мешканців.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.

Як повідомлялося, прем’єр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

В Офісі президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем’єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента» Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, Разумков прокоментував нову редакцію закону про вибори на Донбасі.